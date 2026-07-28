Propao tender za most na Neretvi, jedina ponuda iznosila skoro 20 miliona maraka

Projekt izgradnje novog mosta preko rijeke Neretve u Čapljini, za koji je Vlada Hrvatske nedavno osigurala pet miliona eura odnosno oko 10 miliona KM, suočio se s prvim velikim problemom.

Naime, Grad Čapljina poništio je tender za izgradnju mosta jer je jedina pristigla ponuda bila znatno skuplja od procijenjene vrijednosti projekta.

Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu Hercegovine, koji bi trebao postati novo urbano i arhitektonsko obilježje Čapljine.

Na tender se prijavila samo kompanija Hering d.d. Široki Brijeg, koja je ponudila da radove izvede za 16.922.362 KM bez PDV-a, odnosno 19.799.164 KM s PDV-om, piše BiznisInfo.

Ponuda 73 posto skuplja od planiranog

Problem je što je procijenjena vrijednost projekta iznosila 9,8 miliona KM bez PDV-a, pa je ponuda bila oko 73 posto veća od iznosa koji je Grad Čapljina planirao za ovu investiciju.

Zbog toga je ponuda proglašena neprihvatljivom, a cijeli postupak javne nabavke poništen, jer nije bilo nijedne prihvatljive ponude.

Vlada Hrvatske je prije nekoliko sedmica donijela odluku da izdvoji pet miliona eura za ovaj projekt.

Od tog iznosa četiri miliona eura namijenjena su za izgradnju mosta, a milion eura za izgradnju pristupnih i priključnih cesta.

Rješenje za dugogodišnje probleme

Most će biti izgrađen na lokaciji postojećeg, dotrajalog mosta koji povezuje magistralnu cestu M17 s centrom Čapljine.

Projekt je izradio sarajevski INFRA Inženjerski biro, a prema ranije predstavljenom rješenju riječ je o prvom ekstradoznom mostu u Bosni i Hercegovini.

Osim što bi trebao riješiti dugogodišnje saobraćajne probleme na ulazu u grad, novi most zamišljen je i kao novo urbano obilježje Čapljine, s uređenim pristupom obalama Neretve i riječnoj adi, čime bi ovaj dio grada dobio potpuno novi izgled.

Za sada nije poznato kada će biti raspisan novi tender niti da li će, nakon neuspjelog prvog pokušaja, biti povećana procijenjena vrijednost projekta.