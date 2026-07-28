Stranci u BiH za šest mjeseci ostavili 40 miliona maraka

Strani državljani su od januara do juna ove godine u Bosni i Hercegovini kupili robu u vrijednosti od 40,5 miliona KM, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Po osnovu tih kupovina podneseno je 95.597 zahtjeva za povrat PDV-a, u ukupnom iznosu od 5,8 miliona KM.

Najviše su kupovane robe široke potrošnje, odnosno osnovne životne namirnice, proizvodi za domaćinstvo i tekstil.

U odnosu na isti period prošle godine zabilježen je pad kupovine. Tokom prvih šest mjeseci 2025. godine strani državljani kupili su robu vrijednu 47,2 miliona KM, uz povrat PDV-a od 6,8 miliona KM kroz 150.647 zahtjeva.

Iz UIO BiH podsjećaju da je od 4. augusta 2025. godine povećan minimalni iznos kupovine za ostvarivanje prava na povrat PDV-a sa 100 na 200 KM, što je jedan od razloga manjeg broja zahtjeva.

Posmatrano na godišnjem nivou, strani državljani su najviše novca u BiH ostavili 2019. godine, kada su kupili robu u vrijednosti od 135,9 miliona KM, uz gotovo 20 miliona KM vraćenog PDV-a. Nakon pandemije nijedne godine vrijednost njihove kupovine nije premašila 100 miliona KM.