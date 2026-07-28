Stan u zgradi staroj 116 godina u centru Sarajeva prodat po paprenoj cijeni, u istoj općini prodata i najskuplja kuća

Prema raspoloživim podacima za prvo polugodište 2026. u Federaciji Bosne i Hercegovine, prosječna cijena stana i prosječna cijena građevinskog zemljišta ostale su na istom nivou, dok je prosječna cijena kuće veća za 5,7 posto u odnosu na prvo polugodište 2025. godine.

Najskuplja kuća prodata je na području općine Centar Sarajevo za 700.000 KM. Kuća ima korisnu površinu od 146 m², ukupnu površinu parcele od 1.393 m² i izgrađena je 1999. godine.

Zgrada izgrađena 1910. godine

U istoj općini prodat je i najskuplji stan i to za 1.180.000 KM. Stan ima korisnu površinu od 197 m² i nalazi se u zgradi izgrađenoj 1910. godine.

Poslovni prostor (lokal) na području Tuzle prodat je po najvišoj cijeni od 913.000 KM. Ima korisnu površinu od 193 m² i nalazi se u objektu izgrađenom 2015. godine.

Za paprenih 4.555.000 KM prodat je poslovni objekt na području općine Stari Grad Sarajevo. Ima korisnu površinu od 595 m², ukupnu površinu parcele od 186 m² i izgrađen je 1970. godine.

Garaža skoro 4.000 KM po kvadratu

Najskuplja garaža kupljena je u Novom Sarajevu za 55.000 KM. Garaža ima korisnu površinu od 15 m² i nalazi se u zgradi izgrađenoj 1970. godine.

Građevinsko zemljište površine 10.272 m² na području opštine Vitez prodato je za 3.523.296 KM, kao najskuplje u svojoj kategoriji u prvih šest mjeseci ove godine, piše Biznis.ba.