Cijene nafte nastavile padati nakon smirivanja na Bliskom istoku

Cijene nafte nastavile su padati u utorak nakon privremenog zatišja u sukobima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je povećalo nade u deeskalaciju krize na Bliskom istoku koja je posljednjih dana uzdrmala globalno tržište energenata.

Međunarodna referentna cijena sirove nafte Brent pala je za više od jedan posto, na 87,24 dolara po barelu. Istovremeno, američka sirova nafta West Texas Intermediate (WTI) za isporuku u septembru pojeftinila je za 1,22 posto i trgovala se po cijeni od 81,6 dolara po barelu.

Iako je Teheran odbacio izvještaje da je pristao na desetodnevno primirje sa Sjedinjenim Američkim Državama, došlo je do privremenog zastoja u neprijateljstvima.

Prema navodima CNBC-a, tome su prethodili izvještaji o smanjenim zalihama američke municije. Predsjednik Donald Trump, koji je u petak za Axios izjavio da razmatra „masovni napad“ na Iran, kasnije je odustao od tih planova zbog zabrinutosti u vezi sa zalihama oružja, objavio je The New York Times.

Obraćajući se novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One tokom leta za Michigan u ponedjeljak, Trump je odbacio tvrdnje da Sjedinjenim Američkim Državama ponestaje naoružanja, poručivši da američka vojska ima „obilje“ municije.

Commonwealth Bank of Australia saopćila je u utorak da nedavni pad cijena nafte odražava smanjenu zabrinutost zbog neposredne eskalacije sukoba između SAD-a i Irana, ali je upozorila da rizici za globalno snabdijevanje energentima i dalje ostaju povišeni.

Iako se čini da je „pauza u neprijateljstvima između SAD-a i Irana ublažila očekivanja da bi sukob mogao eskalirati i uključiti značajne napade na civilnu i energetsku infrastrukturu“, banka je u svojoj analizi upozorila da bi nesuglasice oko strateški važnog Hormuškog moreuza mogle dovesti do ponovnog rasplamsavanja sukoba.