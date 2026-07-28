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ALARM NA PUMPAMA

Novi udar na džepove: Dizel se približava 3,50 KM, vozače čeka novi šok

Nove najave o poskupljenjima mogle bi dodatno opteretiti građane, a posljedice bi se mogle osjetiti i kroz rast troškova svakodnevnog života

Dizel ruši rekorde: Sprema se novo poskupljenje. Facebook

D. E.

prije 24 minute

Vozači u Bosni i Hercegovini ponovo strahuju od novih poskupljenja goriva. Nakon što su cijene na benzinskim pumpama već počele rasti, stižu najave da bi litra goriva mogla biti još skuplja, što bi moglo donijeti novi udar na kućne budžete građana.

Na pojedinim benzinskim pumpama, prema podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijena dizela već je prešla granicu od 3,40 KM po litru, dok se i benzin približava istoj cijeni.

Ukoliko se trend rasta nastavi, vozači bi uskoro mogli plaćati gotovo 3,50 KM za litru dizela, što bi predstavljalo novi udar na kućne budžete građana širom Bosne i Hercegovine.

Novi udar na džepove: Dizel ide prema 3,50 KM. Screenshot

Svako novo poskupljenje goriva građani osjete gotovo odmah. Veći troškovi za rezervoar znače manje novca za druge potrebe, a posljedice se ne zaustavljaju samo na vozačima.

Novi udar na džepove: Dizel ide prema 3,50 KM. Screenshot

Skuplje gorivo često povlači i rast troškova transporta, što se može odraziti na cijene brojnih proizvoda i usluga.

Dok distributeri najavljuju moguće nove korekcije cijena, građani s nevjericom gledaju u iznose na benzinskim pumpama i pitaju se gdje je kraj rastu troškova.

# GORIVO
# BIH
# POSKUPLJENJE
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