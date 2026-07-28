Novi udar na džepove: Dizel se približava 3,50 KM, vozače čeka novi šok

Vozači u Bosni i Hercegovini ponovo strahuju od novih poskupljenja goriva. Nakon što su cijene na benzinskim pumpama već počele rasti, stižu najave da bi litra goriva mogla biti još skuplja, što bi moglo donijeti novi udar na kućne budžete građana.

Na pojedinim benzinskim pumpama, prema podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, cijena dizela već je prešla granicu od 3,40 KM po litru, dok se i benzin približava istoj cijeni.

Ukoliko se trend rasta nastavi, vozači bi uskoro mogli plaćati gotovo 3,50 KM za litru dizela, što bi predstavljalo novi udar na kućne budžete građana širom Bosne i Hercegovine.