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ULAZAK U SEPA-U

BiH pred velikom promjenom: Milioni eura više neće nestajati na provizije

BiH je napravila važan korak prema SEPA-i, što bi građanima i firmama moglo donijeti jeftinije i brže međunarodne uplate

Screenshot

D. E.

prije 16 minuta

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je tri ključna zakona potrebna za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), čime je uklonjena važna prepreka na putu naše zemlje prema evropskom platnom sistemu.

Usvojeni su Zakon o platnim uslugama, Zakon o elektronskom novcu i Zakon o računima za plaćanje, a sada slijedi procedura prema Evropskom platnom vijeću (EPC), koje donosi konačnu odluku o prijemu BiH u SEPA sistem.

Ulazak u SEPA-u mogao bi značajno smanjiti troškove međunarodnih transakcija za građane i kompanije. Trenutno BiH nije dio ovog sistema, zbog čega se za uplate iz inostranstva plaćaju visoke naknade.

Primjera radi, kod uplate od 1.000 eura dio novca odlazi na bankarske provizije i troškove posredničkih banaka, pa građani često ne dobiju puni iznos koji im je poslan.

Kada BiH postane dio SEPA prostora, očekuje se da će prekogranična plaćanja biti brža, jednostavnija i znatno povoljnija.

# PARLAMENT
# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
# ZAKONI
# PLAĆANJE
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