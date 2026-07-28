Berlin traži tehnološke slabosti Kine: Fokus na poluprovodnicima za AI

Njemačka vlada iza zatvorenih vrata analizira trgovinske tokove, lance snabdijevanja i poslovne podatke kako bi utvrdila u kojim oblastima Kina i dalje zavisi od evropske tehnologije, specijaliziranih komponenti i industrijskog znanja, objavio je Bloomberg pozivajući se na izvore upoznate s procesom.

Poseban fokus Berlina je na industriji poluprovodnika, jednom od najvažnijih područja globalnog tehnološkog nadmetanja, posebno zbog ubrzanog razvoja vještačke inteligencije. Među potencijalnim slabim tačkama navode se njemačke kompanije TRUMPF i Carl Zeiss AG, čije tehnologije imaju značajnu ulogu u lancu proizvodnje napredne opreme za poluprovodnike koju razvija nizozemski ASML.

Njemačka razmatra i druge sektore u kojima Kina zavisi od evropskih dobavljača, uključujući napredne medicinske proizvode i industrijska rješenja visoke vrijednosti. Ovaj potez dio je šire strategije Berlina usmjerene na smanjenje strateških zavisnosti nakon poremećaja u globalnim lancima snabdijevanja posljednjih godina.

Njemački zvaničnici ističu da cilj nije prekid ekonomskih odnosa s Kinom, već jačanje pregovaračke pozicije i zaštita ključnih tehnologija. Berlin pritom naglašava da su zavisnosti obostrane – Kina računa na pojedine evropske tehnologije, dok Evropa zavisi od kineskih sirovina i velikog tržišta.

Analitičari upozoravaju da bi eventualno zaoštravanje odnosa između dvije strane moglo imati ozbiljne posljedice za obje ekonomije, zbog čega Njemačka pokušava pronaći ravnotežu između trgovine i zaštite strateških interesa.