Dijaspora u prva tri mjeseca 2026. godine u BiH poslala blizu milijardu KM

Građani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu poslali su kroz lične transfere u prva tri mjeseca 2026. godine ukupno 956,6 miliona KM, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Ovaj iznos veći je za 25,21 milion KM u odnosu na isti period 2025. godine.

Ipak, u poređenju s posljednja tri mjeseca 2025. godine, iznos novca pristiglog iz inostranstva manji je za 238,6 miliona KM.

Tokom cijele 2025. godine u Bosnu i Hercegovinu je kroz lične transfere iz inostranstva stiglo 4,46 milijardi KM.

Također, kroz uplate penzija iz inostranstva u prva tri mjeseca 2026. godine u BiH je pristiglo dodatnih 339,54 miliona KM.