Šta Davor Macura preuzima u BiH: Dvije banke, 2,4 milijarde KM imovine i 700 zaposlenih

Preuzimanjem Addiko Bank AG od strane Raiffeisen Bank Internationala (RBI), u sjeni velike međunarodne transakcije odvija se i značajna promjena za bankarski sektor Bosne i Hercegovine, piše BiznisInfo.ba.
Naime, prema ranije objavljenom planu RBI-ja, nakon uspješnog završetka preuzimanja Addiko grupe uslijedit će izdvajanje (carve-out) poslovanja u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, koje bi trebalo preuzeti srbijanska Alta Group Davora Macure. Istovremeno, RBI planira zadržati poslovanje Addika u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji.
To znači da će Macura u Bosni i Hercegovini preuzeti dvije odvojene banke – Addiko Bank Sarajevo i Addiko Bank Banja Luka.
Bankarski sistem vrijedan 2,4 milijarde KM
Podaci za kraj 2025. godine pokazuju da dvije Addiko banke u BiH zajedno predstavljaju respektabilan bankarski sistem. One zajedno raspolažu sa:
- 2,4 milijardi KM ukupne aktive
- 1,4 milijarde KM odobrenih kredita
- 1,9 milijardi KM depozita građana i privrede
- 48,6 miliona KM neto dobiti
- 697 zaposlenih
Riječ je, dakle, o jednoj od većih bankarskih grupacija u zemlji, koja posluje kroz dvije zasebne banke – jednu sa sjedištem u Sarajevu, a drugu u Banjoj Luci.
Addiko Bank Sarajevo
Addiko Bank Sarajevo na kraju prošle godine raspolagala je ukupnom imovinom od 1,27 milijardi KM, što joj je donosilo tržišni udio od 3,6 posto u Federaciji BiH. Banka je imala:
- ukupne kredite od 655,5 miliona KM
- depozite od 1,04 milijardi KM
- neto dobit od 21,7 miliona KM
- 342 zaposlena
Addiko Bank Banja Luka
Istovremeno, Addiko Bank Banja Luka bila je jedna od većih banaka u Republici Srpskoj. Na kraju 2025. godine raspolagala je:
- ukupnom aktivom od 1,13 milijarde KM
- kreditima od 778,2 miliona KM
- depozitima od 859,2 miliona KM
- neto dobiti od 26,9 miliona KM
- 355 zaposlenih
Time je banka ostvarila još jedan snažan finansijski rezultat.
Šta slijedi
Podsjetimo da je RBI već osigurao dovoljan broj prihvaćenih ponuda za uspjeh dobrovoljne ponude za preuzimanje Addiko Bank AG, čime je otvoren put za realizaciju cijelog plana restrukturiranja.
Prema planovima koje je ranije predstavio RBI, nakon završetka preuzimanja trebalo bi uslijediti izdvajanje banaka u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori i njihova prodaja Alta Group Davora Macure, uz potrebna regulatorna odobrenja.
To znači da bi srbijanski biznismen, nakon okončanja svih procedura, postao vlasnik bankarskog sistema u Bosni i Hercegovini koji upravlja imovinom vrijednom više od 2,4 milijarde KM, ostvaruje gotovo 50 miliona KM godišnje dobiti i zapošljava skoro 700 radnika.
Ovim poslom Macura će dodatno ojačati svoju poziciju u regionalnom bankarskom sektoru, jer će uz Alta banku u Srbiji preuzeti i poslovanje Addiko banaka u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, čime će postati jedan od značajnijih bankarskih igrača u jugoistočnoj Evropi.