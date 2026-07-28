Šta Davor Macura preuzima u BiH: Dvije banke, 2,4 milijarde KM imovine i 700 zaposlenih

Preuzimanjem Addiko Bank AG od strane Raiffeisen Bank Internationala (RBI), u sjeni velike međunarodne transakcije odvija se i značajna promjena za bankarski sektor Bosne i Hercegovine, piše BiznisInfo.ba.

Naime, prema ranije objavljenom planu RBI-ja, nakon uspješnog završetka preuzimanja Addiko grupe uslijedit će izdvajanje (carve-out) poslovanja u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, koje bi trebalo preuzeti srbijanska Alta Group Davora Macure. Istovremeno, RBI planira zadržati poslovanje Addika u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji.

To znači da će Macura u Bosni i Hercegovini preuzeti dvije odvojene banke – Addiko Bank Sarajevo i Addiko Bank Banja Luka.

Bankarski sistem vrijedan 2,4 milijarde KM

Podaci za kraj 2025. godine pokazuju da dvije Addiko banke u BiH zajedno predstavljaju respektabilan bankarski sistem. One zajedno raspolažu sa:

- 2,4 milijardi KM ukupne aktive

- 1,4 milijarde KM odobrenih kredita

- 1,9 milijardi KM depozita građana i privrede

- 48,6 miliona KM neto dobiti

- 697 zaposlenih

Riječ je, dakle, o jednoj od većih bankarskih grupacija u zemlji, koja posluje kroz dvije zasebne banke – jednu sa sjedištem u Sarajevu, a drugu u Banjoj Luci.