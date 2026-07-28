Stabilizacija tržišta: Cijene nafte u padu nakon najave pregovora SAD-a i Irana

Cijene nafte na svjetskim berzama nastavile su padati u utorak, potonuvši za više od jednog dolara po barelu.
Do ovog pojeftinjenja došlo je usljed rastućeg optimizma u pogledu mogućeg rješenja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je prethodno izazvao ozbiljne poremećaje u globalnom snabdijevanju energijom..
Podaci s tržišta pokazuju da je cijena sirove nafte tipa Brent pala ispod 81 dolar po barelu, što je njen najniži nivo od polovine jula.
Konkretno, oktobarskih fjučersa (futures contract) Brent nafte pojeftinili su za 5,74 posto, spustivši se na 80,94 dolara po barelu. Istovremeno, septembarski fjučersi američke VTI nafte pali su za 5,52 posto i trenutno iznose 78,05 dolara po barelu.
Povod za stabilizaciju tržišta bila je i izjava američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), koji je potvrdio da SAD vode "dobre razgovore" s Teheranom te da postoji realna šansa za postizanje dogovora.
Uprkos padu cijena na globalnom nivou, na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini zabilježene su znatne varijacije u cijenama goriva, litar benzina se kreće od 2,73 do 2,92 KM, dok se cijena dizela kreće u rasponu od 2,29 pa sve do 3,50 KM