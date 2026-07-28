Stabilizacija tržišta: Cijene nafte u padu nakon najave pregovora SAD-a i Irana

Cijene nafte na svjetskim berzama nastavile su padati u utorak, potonuvši za više od jednog dolara po barelu. Do ovog pojeftinjenja došlo je usljed rastućeg optimizma u pogledu mogućeg rješenja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je prethodno izazvao ozbiljne poremećaje u globalnom snabdijevanju energijom..

Podaci s tržišta pokazuju da je cijena sirove nafte tipa Brent pala ispod 81 dolar po barelu, što je njen najniži nivo od polovine jula. Konkretno, oktobarskih fjučersa (futures contract) Brent nafte pojeftinili su za 5,74 posto, spustivši se na 80,94 dolara po barelu. Istovremeno, septembarski fjučersi američke VTI nafte pali su za 5,52 posto i trenutno iznose 78,05 dolara po barelu.