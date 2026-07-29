Elektroprivreda HZHB Mostar od "siće" došla do milionske dobiti

Elektroprivreda HZHB Mostar drastično je poboljšala rezultat u prvoj polovini ove godine, piše BiznisInfo na osnovu finansijskog izvještaja.

Preduzeće je imalo prihode od 209,6 miliona KM, za razliku od 190,3 miliona iz istog perioda prošle godine. S druge strane, rashodi su smanjeni sa 190 miliona na 182,4 miliona maraka.

Stoga je ostvarena dobit od visokih 27,2 miliona maraka. Poređenja radi, dobit je u prvoj polovini prošle godine bila svega 357 hiljada maraka.

Preduzeće nema nijednu termoelektranu i koristi samo obnovljive izvore energije.

U svom proizvodnom portfelju upravlja sa sedam hidroelektrana (HE Rama, CHE Čapljina, HE Mostar, HE Jajce I, HE Jajce II, HE Peć Mlini i HE Mostarsko blato) ukupne instalirane snage od 872 MW, te stoga proizvodnja električne energije uveliko ovisi o hidrološkim uslovima.

U martu 2018. godine u pogon je puštena prva vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini – vjetroelektrana Mesihovina, instalirane snage 50,6 MW, čime je ukupni proizvodni portfelj Društva dosegao 922,6 MW.