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VELIKI PREOKRET

Elektroprivreda HZHB Mostar od "siće" došla do milionske dobiti

Preduzeće nema nijednu termoelektranu i koristi samo obnovljive izvore energije

Elektroprivreda HZHB Mostar. Arhiv

N. J.

prije 1 sat 23 minute

Elektroprivreda HZHB Mostar drastično je poboljšala rezultat u prvoj polovini ove godine, piše BiznisInfo na osnovu finansijskog izvještaja.

Preduzeće je imalo prihode od 209,6 miliona KM, za razliku od 190,3 miliona iz istog perioda prošle godine. S druge strane, rashodi su smanjeni sa 190 miliona na 182,4 miliona maraka.

Stoga je ostvarena dobit od visokih 27,2 miliona maraka. Poređenja radi, dobit je u prvoj polovini prošle godine bila svega 357 hiljada maraka.

Preduzeće nema nijednu termoelektranu i koristi samo obnovljive izvore energije.

U svom proizvodnom portfelju upravlja sa sedam hidroelektrana (HE Rama, CHE Čapljina, HE Mostar, HE Jajce I, HE Jajce II, HE Peć Mlini i HE Mostarsko blato) ukupne instalirane snage od 872 MW, te stoga proizvodnja električne energije uveliko ovisi o hidrološkim uslovima.

U martu 2018. godine u pogon je puštena prva vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini – vjetroelektrana Mesihovina, instalirane snage 50,6 MW, čime je ukupni proizvodni portfelj Društva dosegao 922,6 MW.

# MILIONI
# DOBIT
# ELEKTROPRIVREDA HZHB
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