Zbog kritika zaposlenici eBaya terorisali par: Slali im sve i svašta, a kompanija će to debelo platiti

eBay i nekadašnji vodeći ljudi kompanije platit će 55,7 miliona dolara kako bi zaključili sudski spor zbog organizirane kampanje uznemiravanja bračnog para koji je kritički pisao o toj internetj trgovini.

Ina i Dejvid Štajner (David Steiner) tvrdili su da su im zaposlenici eBaya 2019. godine na kućnu adresu slali žive žohare, masku krvave svinjske glave, pogrebni vijenac i druge prijeteće pošiljke.

Par je eBay kritizirao u svom internet biltenu EcommerceBytes, posvećenom internet trgovini. Prema sudskim dokumentima, vodeći ljudi kompanije bili su sve nezadovoljniji njihovim tekstovima. Tadašnji izvršni direktor eBaya Devin Venig (Wenig) u poruci je drugom rukovodiocu napisao da je vrijeme da se Inu 'slomi' i 'ukloni'.

Uznemiravanje je tokom ljeta 2019. preraslo iz prijetećih poruka u slanje uznemirujućih predmeta na adresu porodici Štajner. Osim živih žohara i pogrebnog vijenca, dobili su i knjigu o tome kako preživjeti smrt bračnog partnera. Pornografski časopisi poslani su njihovim komšijama, i to na ime Dejvida Štajnera.

Zaposlenici eBaya objavljivali su i lažne oglase kojima su nepoznate osobe pozivali na seksualne susrete u kući bračnog para. Neki od njih otputovali su i u saveznu državu Masačusets kako bi pratili par, nadzirali njihovo kretanje i pokušali oštetiti njihovu kuću u gradu Natiku.

eBay je saopćio da su svi zaposlenici povezani s uznemiravanjem otpušteni u septembru 2019. Američki tužitelji su 2020. protiv sedmero bivših zaposlenika podigli optužnice zbog internet uhođenja. Osuđeni su na zatvorske kazne u trajanju od jedne do pet godina.

Kompanija je u krivičnom postupku priznala krivicu te platila kaznu od tri miliona dolara. Štajneri su tužbu protiv eBaya i bivših zaposlenika podnijeli 2021. godine.

Prema postignutoj nagodbi, primit će 48,7 miliona dolara odštete. eBay će dodatnih šest miliona dolara uplatiti dobrotvornim organizacijama, dok će Venig milion dolara uplatiti organizaciji koja se bavi zaštitom slobode govora, i to u ime Ine Steiner.