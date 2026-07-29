Kriza u njemačkoj autoindustriji stigla i do BMW-a: Planirano ukidanje 8.000 radnih mjesta

Njemački automobilski gigant BMW planira smanjiti broj zaposlenih za oko 8.000 radnih mjesta širom svijeta, čime se pridružuje drugim velikim proizvođačima automobila u Njemačkoj koji već provode programe smanjenja troškova.

Prema informacijama njemačke novinske agencije DPA (dpa), broj zaposlenih bit će smanjen kroz prirodni odljev radnika i program dobrovoljnih odlazaka uz otpremnine. Plan je prvenstveno usmjeren na radna mjesta koja nisu direktno povezana s proizvodnjom.

BMW trenutno zapošljava gotovo 154.000 ljudi širom svijeta, a više od polovine zaposlenih radi u Njemačkoj. Kako se program otpremnina pokreće upravo na njemačkom tržištu, očekuje se da bi najveći dio smanjenja mogao pogoditi radnike u toj zemlji.

Kompanija sa sjedištem u Minhenu još nije zvanično objavila detalje plana. Prema nezvaničnim informacijama, program bi trebao trajati od oktobra 2026. do kraja 2027. godine.

Nije poznato koliko će ovaj proces koštati BMW, a precizniji podaci očekuju se u budućim poslovnim izvještajima.

BMW je tako postao posljednji veliki njemački proizvođač automobila koji je najavio značajno smanjenje broja zaposlenih, u trenutku kada se cijela industrija suočava s velikim promjenama, rastom troškova i prelaskom na električna vozila.