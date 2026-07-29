Visa otpušta oko 2.600 radnika: Kompanija najavljuje veća ulaganja u razvoj i umjetnu inteligenciju

Američki platni gigant Visa otpustit će oko sedam posto svoje globalne radne snage, odnosno približno 2.600 zaposlenih, u okviru programa povećanja efikasnosti poslovanja i preusmjeravanja ulaganja u oblasti s najvećim potencijalom rasta.

Najveći dio otkaza odnosit će se na timove zadužene za tehnologiju i razvoj proizvoda, a odluka dolazi oko šest mjeseci nakon što je sličan potez povukao i glavni konkurent Mastercard. Posljednjih mjeseci i druge velike tehnološke i finansijske kompanije provode reorganizacije kako bi smanjile troškove i ubrzale primjenu umjetne inteligencije u poslovanju.

AI glavni razlog

Izvršni direktor Rajan Mekinerni (Ryan McInerney) u internom dopisu zaposlenima naveo je da Visa želi dodatno unaprijediti efikasnost kako bi oslobodila više sredstava za ulaganja u najperspektivnije poslovne segmente.

– Uvjeren sam da činimo ono što je ispravno za Visu, naše klijente i partnere, jer povećanjem efikasnosti stvaramo prostor za ulaganja u najveće razvojne prilike – poručio je McInerney.

Dodao je da umjetna inteligencija ubrzava promjene u načinu rada kompanije i omogućava automatizaciju dijela procesa, ali je naglasio da AI nije jedini razlog za smanjenje broja zaposlenih.

Stabilni rezultati

Prema godišnjem izvještaju za 2025. godinu, Visa je zapošljavala oko 34.100 radnika, što je osam posto više nego godinu ranije.

Kompanija je istovremeno objavila i bolje kvartalne rezultate od očekivanja analitičara. Prihodi su rasli zahvaljujući snažnoj potrošnji građana, većem broju platnih transakcija i rastu međunarodnih plaćanja, dok je ukupni obim plaćanja prvi put premašio četiri biliona dolara u jednom kvartalu.

Kako zaključuje Reuters, analitičari ocjenjuju da Visin poslovni model ostaje stabilan jer se prihodi kompanije prvenstveno zasnivaju na obimu platnih transakcija, a ne na preuzimanju kreditnog rizika, zbog čega se smatra otpornom i u periodima usporavanja privrednog rasta.