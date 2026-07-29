Za rad javnih kuhinja izdvojeno 40 hiljada KM

Potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava karitativnim organizacijama koje na području Kantona Sarajevo pružaju usluge javnih kuhinja i pripreme obroka za građane u stanju socijalne potrebe upriličeno je danas u Općini Centar.

Ugovore je u ime Općine Centar potpisao načelnik Srđan Mandić sa predstavnicima pet karitativnih organizacija.

Za ovu namjenu Općina Centar je u budžetu osigurala 40.000 KM, čime nastavlja pružati podršku organizacijama koje svakodnevno brinu o najugroženijim kategorijama stanovništva, saopćeno je iz Općine Centar.

Humanitarnoj organizaciji "Merhamet" MDD - Regionalni odbor Sarajevo dodijeljeno je 9.415 KM za rad Javne kuhinje "Imaret", Udruženju Pomozi.ba također 9.415 KM za realizaciju projekta "Kuhani obrok za korisnike na području općine Centar", Humanitarnoj organizaciji "Dobrotvor" 8.170 KM za rad Javne kuhinje "Dobrotvor" Sarajevo, Franjevačkom samostanu "Kruh svetog Ante" 8.000 KM za rad pučke kuhinje, dok je Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije dodijeljeno 5.000 KM za rad pučke kuhinje "Jelo na kotačima" Sarajevo.

Općina Centar nastavlja provoditi mjere socijalne zaštite i pružati podršku organizacijama koje svojim radom svakodnevno osiguravaju tople obroke i pomoć građanima kojima je to najpotrebnije, doprinoseći ublažavanju socijalnih izazova i unaprjeđenju kvaliteta života najugroženijih sugrađana.