Našao očeve štedne knjižice iz sedamdesetih, dobio 110.000 eura

Gotovo pola stoljeća dvije štedne knjižice bile su zaboravljene na dnu fioke, a niko nije ni slutio da kriju pravo malo bogatstvo. Tek kada je počeo sređivati zaostavštinu svojih roditelja, Italijan Fabio Mineti (Fabio Minetti) otkrio je dokumente koji će mu, zahvaljujući dugogodišnjim kamatama i revalorizaciji, donijeti čak 110.000 eura.

Kako prenosi Dnevnik.si, Mineti je u martu 2022. godine, oko godinu i po nakon smrti svog oca, sređivao porodičnu dokumentaciju u kući u San Đorđu Kanavezeu (San Giorgio Canavese), nedaleko od Torina. Tada je među starim papirima pronašao dvije štedne knjižice iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, otvorene na imena njegovih roditelja Luiđija (Luigi) i Bernardine.

Knjižice su bile otvorene u tadašnjoj štedionici Cassa di Risparmio di Torino, a na njima je bilo položeno više od pet miliona italijanskih lira. U to vrijeme radilo se o veoma značajnom iznosu, ali je porodica s godinama potpuno zaboravila na tu ušteđevinu. Računi nikada nisu zatvoreni, niti je novac ikada podignut, navodi lokalni portal giornalelavoce.it.

Nakon ovog neočekivanog otkrića, Mineti je zatražio pomoć rimskog udruženja Giustitalia, specijaliziranog za zaštitu prava potrošača i povrat sredstava sa starih štednih uloga i vrijednosnih papira.

Stručnjaci ovog udruženja izračunali su da današnja vrijednost štednje višestruko premašuje prvobitni iznos. U obračun nisu uračunali samo konverziju lira u eure, nego i revalorizaciju, zakonske kamate te ukamaćivanje koje se gomilalo tokom gotovo 50 godina.

Po okončanju postupka, banka koja je pravni sljednik nekadašnje štedionice trebala bi Minetiju isplatiti čak 110.000 eura.

Kako navodi Dnevnik.si, jedno od ključnih pitanja u ovakvim slučajevima jeste zastara potraživanja, na koju se italijanske banke često pozivaju tvrdeći da zahtjevi zastarijevaju nakon deset godina.

Međutim, iz udruženja Giustitalia ističu da uspješno zastupaju pravni stav prema kojem rok zastare počinje teći tek od trenutka kada nasljednik pronađe dokumente i sazna da štednja postoji, prenose Nezavisne novine.