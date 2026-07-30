Dok drugi zbog AI otpuštaju, ASML radnike zadržava bonusima od 20.000 eura

Pandemija i nestašica poluprovodnika svijetu su otkrili koliko je važan ASML, nizozemska kompanija koja jedina proizvodi EUV litografske mašine bez kojih nema najsavremenijih čipova za umjetnu inteligenciju, grafičke kartice i pametne telefone. Njihovi uređaji koštaju više od 300 miliona eura, a kupuju ih najveći proizvođači čipova poput TSMC-a, Samsunga i Intela.

Rekordna potražnja

ASML bilježi rekordne rezultate zahvaljujući globalnom AI bumu. Prihodi i dobit premašili su očekivanja, proizvodni kapaciteti rasprodani su gotovo do 2029. godine, a kompanija planira dodatno proširenje proizvodnje. Umjesto potrage za novim kupcima, najveći izazov postalo je zadržavanje stručnjaka.

Bitka za talente

Dok mnoge velike tehnološke kompanije zbog umjetne inteligencije smanjuju broj zaposlenih, ASML svim radnicima nudi bonus od 20.000 eura uz obavezu da ostanu u kompaniji do 2030. godine. Razlog je žestoka konkurencija za inženjere, ali i strah da bi ključni stručnjaci mogli otići američkim rivalima ili kineskim kompanijama koje pokušavaju razviti vlastitu tehnologiju za proizvodnju naprednih čipova.

Nizozemske vlasti i obavještajne službe upozoravaju ASML da posebno pazi na zaštitu stručnog kadra i osjetljivog znanja. Iako Kina još zaostaje za evropskim liderom, sve intenzivnije ulaže u razvoj vlastite industrije poluprovodnika, što dodatno povećava pritisak na kompaniju koja se nalazi između američkih ograničenja izvoza i kineskih tehnoloških ambicija.