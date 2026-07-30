Igman nakon cyber prevare: Veći dio novca blokiran, očekuje se povrat sredstava

Privredno društvo "Igman" d.d. Konjic bilo je izloženo sofisticiranoj računarskoj prevari povezanoj s elektronskom poslovnom komunikacijom, saopćeno je iz ove kompanije.

Odmah nakon saznanja o mogućem sigurnosnom incidentu, Društvo je aktiviralo sve raspoložive mehanizme zaštite, obavijestilo nadležne policijske organe i poslovnu banku, te pokrenulo hitne aktivnosti s ciljem zaustavljanja spornih transakcija i zaštite svojih sredstava.

- Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih, veći dio predmetnih novčanih sredstava je blokiran te se očekuje njihov povrat. Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke radi zaštite interesa Društva i okončanja procesa povrata sredstava - naveli su iz kompanije.

Istražni postupak

U vezi s ovim događajem vodi se istražni postupak, a "Igman" d.d. Konjic u potpunosti sarađuje s policijskim organima, bankama i drugim nadležnim institucijama. Društvo je nadležnim organima dostavilo svu relevantnu dokumentaciju i informacije potrebne za efikasno provođenje istrage.

Istovremeno, "Igman" d.d. Konjic provodi reviziju sistema informacione sigurnosti i poslovnih procedura kako bi dodatno unaprijedio postojeće mehanizme zaštite i smanjio rizik od sličnih pokušaja prevare u budućnosti.

- Želimo naglasiti da Društvo situaciju drži pod kontrolom te da poduzima sve raspoložive pravne, organizacione i operativne mjere radi zaštite svoje imovine i interesa. Ovaj događaj ni na koji način ne utiče na kontinuitet poslovanja, koje se odvija nesmetano i bez zastoja. S obzirom na to da su istražni postupak i aktivnosti na povratu sredstava još u toku, apelujemo na sve koji prenose informacije o ovom događaju da postupaju odgovorno, da se suzdrže od objavljivanja neprovjerenih informacija, nagađanja i podataka koji bi mogli ugroziti istragu, otežati povrat sredstava ili prouzrokovati dodatnu štetu Društvu - saopćeno je iz "Igmana".

Zbog zaštite interesa istrage i postupka povrata sredstava, Društvo u ovom trenutku nije u mogućnosti iznositi dodatne detalje. O svim relevantnim i službeno potvrđenim činjenicama javnost će biti pravovremeno informisana.

Cyber prevara

Kompaniji "Igman" iz Konjica, tokom pregovora i sklapanja poslova s jednom kompanijom iz Turske, dostavljen je broj računa s gotovo identične e-mail adrese jedne od turskih kompanija koja ima ugovorene poslove s "Igmanom".

Kompanija "Igman" izvršila je uplatu na taj račun, smatrajući da je riječ o računu turskog poslovnog partnera, nakon čega su uočene nepravilnosti.

"Igman" d.d. Konjic kompanija je namjenske industrije koja proizvodi vojno i lovačko streljivo. Svoje proizvode izvozi u više od 50 zemalja, a zapošljava oko 1.300 radnika.

"Igman" d.d. Konjic je većinski u vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja posjeduje 51 posto udjela.