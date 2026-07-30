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Igman nakon cyber prevare: Veći dio novca blokiran, očekuje se povrat sredstava

Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih, veći dio predmetnih novčanih sredstava je blokiran te se očekuje njihov povrat, poručili su

Kompanija "Igman". Facebook

M. Až.

prije 57 minuta

Privredno društvo "Igman" d.d. Konjic bilo je izloženo sofisticiranoj računarskoj prevari povezanoj s elektronskom poslovnom komunikacijom, saopćeno je iz ove kompanije.

Odmah nakon saznanja o mogućem sigurnosnom incidentu, Društvo je aktiviralo sve raspoložive mehanizme zaštite, obavijestilo nadležne policijske organe i poslovnu banku, te pokrenulo hitne aktivnosti s ciljem zaustavljanja spornih transakcija i zaštite svojih sredstava.

- Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih, veći dio predmetnih novčanih sredstava je blokiran te se očekuje njihov povrat. Nadležne institucije i banke uključene u predmetne transakcije nastavljaju provoditi sve potrebne postupke radi zaštite interesa Društva i okončanja procesa povrata sredstava - naveli su iz kompanije.

Istražni postupak

U vezi s ovim događajem vodi se istražni postupak, a "Igman" d.d. Konjic u potpunosti sarađuje s policijskim organima, bankama i drugim nadležnim institucijama. Društvo je nadležnim organima dostavilo svu relevantnu dokumentaciju i informacije potrebne za efikasno provođenje istrage.

Istovremeno, "Igman" d.d. Konjic provodi reviziju sistema informacione sigurnosti i poslovnih procedura kako bi dodatno unaprijedio postojeće mehanizme zaštite i smanjio rizik od sličnih pokušaja prevare u budućnosti.

- Želimo naglasiti da Društvo situaciju drži pod kontrolom te da poduzima sve raspoložive pravne, organizacione i operativne mjere radi zaštite svoje imovine i interesa. Ovaj događaj ni na koji način ne utiče na kontinuitet poslovanja, koje se odvija nesmetano i bez zastoja. S obzirom na to da su istražni postupak i aktivnosti na povratu sredstava još u toku, apelujemo na sve koji prenose informacije o ovom događaju da postupaju odgovorno, da se suzdrže od objavljivanja neprovjerenih informacija, nagađanja i podataka koji bi mogli ugroziti istragu, otežati povrat sredstava ili prouzrokovati dodatnu štetu Društvu - saopćeno je iz "Igmana".

Zbog zaštite interesa istrage i postupka povrata sredstava, Društvo u ovom trenutku nije u mogućnosti iznositi dodatne detalje. O svim relevantnim i službeno potvrđenim činjenicama javnost će biti pravovremeno informisana.

Cyber prevara

Kompaniji "Igman" iz Konjica, tokom pregovora i sklapanja poslova s jednom kompanijom iz Turske, dostavljen je broj računa s gotovo identične e-mail adrese jedne od turskih kompanija koja ima ugovorene poslove s "Igmanom".

Kompanija "Igman" izvršila je uplatu na taj račun, smatrajući da je riječ o računu turskog poslovnog partnera, nakon čega su uočene nepravilnosti.

"Igman" d.d. Konjic kompanija je namjenske industrije koja proizvodi vojno i lovačko streljivo. Svoje proizvode izvozi u više od 50 zemalja, a zapošljava oko 1.300 radnika.

"Igman" d.d. Konjic je većinski u vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja posjeduje 51 posto udjela.

# IGMAN KONJIC
# PREVARA
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