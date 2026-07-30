Vanredna odluka Sofije: Država preuzima kontrolu kako bi spriječila povratak Rusima

Bugarska vlada donijela je odluku da zadrži operativnu kontrolu nad poslovanjem kompanije Lukoil u toj zemlji, u okviru antikriznog plana čiji je cilj očuvanje stabilnosti rada rafinerije u Burgasu i domaćeg tržišta goriva.
Odluka je usvojena na zatvorenoj sjednici vlade, a potpredsjednik vlade i ministar privrede Aleksandar Pulev izjavio je da bi, bez ovih mjera, upravljanje moglo biti vraćeno ruskim vlasnicima i rukovodiocima.
Prema njegovim riječima, takav scenario mogao bi dovesti do problema u primjeni međunarodnih sankcija, zatvaranja rafinerije u Burgasu, poremećaja na tržištu goriva i negativnih posljedica za bugarske potrošače.
Pulev je naglasio da će država nastaviti provoditi operativnu kontrolu putem posebnog komercijalnog upravnika, uz potpuno poštivanje međunarodnih sankcija.
Dodao je i da rafinerija u Burgasu od uvođenja sankcija ne prerađuje rusku naftu, već sirovinu nabavlja od dobavljača koji nisu obuhvaćeni sankcionim režimima.