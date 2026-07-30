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Vanredna odluka Sofije: Država preuzima kontrolu kako bi spriječila povratak Rusima

Bugarska vlada donijela je novu odluku o poslovanju Lukoila kako bi spriječila poremećaje na tržištu goriva i osigurala stabilnost rafinerije u Burgas

Bugarska reagovala zbog Lukoila: Strahuju od posljedica po tržište goriva. Platforma X

D. E.

prije 33 minute

Bugarska vlada donijela je odluku da zadrži operativnu kontrolu nad poslovanjem kompanije Lukoil u toj zemlji, u okviru antikriznog plana čiji je cilj očuvanje stabilnosti rada rafinerije u Burgasu i domaćeg tržišta goriva.

Odluka je usvojena na zatvorenoj sjednici vlade, a potpredsjednik vlade i ministar privrede Aleksandar Pulev izjavio je da bi, bez ovih mjera, upravljanje moglo biti vraćeno ruskim vlasnicima i rukovodiocima.

Nova odluka vlade: Lukoil ostaje pod posebnim nadzorom države. Platforma X

Prema njegovim riječima, takav scenario mogao bi dovesti do problema u primjeni međunarodnih sankcija, zatvaranja rafinerije u Burgasu, poremećaja na tržištu goriva i negativnih posljedica za bugarske potrošače.

Pulev je naglasio da će država nastaviti provoditi operativnu kontrolu putem posebnog komercijalnog upravnika, uz potpuno poštivanje međunarodnih sankcija.

Dodao je i da rafinerija u Burgasu od uvođenja sankcija ne prerađuje rusku naftu, već sirovinu nabavlja od dobavljača koji nisu obuhvaćeni sankcionim režimima.

# LUKOIL
# BUGARSKA
# RUSIJA
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