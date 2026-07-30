Vanredna odluka Sofije: Država preuzima kontrolu kako bi spriječila povratak Rusima

Bugarska vlada donijela je odluku da zadrži operativnu kontrolu nad poslovanjem kompanije Lukoil u toj zemlji, u okviru antikriznog plana čiji je cilj očuvanje stabilnosti rada rafinerije u Burgasu i domaćeg tržišta goriva.

Odluka je usvojena na zatvorenoj sjednici vlade, a potpredsjednik vlade i ministar privrede Aleksandar Pulev izjavio je da bi, bez ovih mjera, upravljanje moglo biti vraćeno ruskim vlasnicima i rukovodiocima.