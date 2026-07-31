Apple nadmašio očekivanja Wall Streeta zahvaljujući snažnoj prodaji iPhonea i Maca

Apple je u četvrtak objavio rezultate za treće fiskalno tromjesečje koji su nadmašili očekivanja analitičara, s porastom dobiti i prihoda zahvaljujući snažnoj prodaji iPhonea i Maca.

U periodu od aprila do juna kompanija je ostvarila neto dobit od 29,79 milijardi dolara, odnosno 2,02 dolara po dionici. To predstavlja povećanje od 27 posto u odnosu na isti period prošle godine, kada je dobit iznosila 23,43 milijarde dolara, odnosno 1,57 dolara po dionici.

Prihod je porastao za 16 posto, sa 94,04 milijarde dolara na 109,42 milijarde dolara. Analitičari su u prosjeku očekivali zaradu od 1,89 dolara po dionici uz prihod od 109 milijardi dolara, dok su povrati carina povećali kvartalnu zaradu za 11 centi po dionici, prema anketi FactSeta.

Apple je prošlog mjeseca povećao cijene Mac računara i iPada, navodeći kao razlog nestašicu memorijskih čipova izazvanu procvatom umjetne inteligencije. Kompanija je rast potražnje opisala kao „nezabilježen izazov“ za industriju potrošačke elektronike. Cijene iPhonea još nisu povećane, ali analitičari i potrošači očekuju da će se to dogoditi kasnije ove godine.

Govoreći o objavi poslovnih rezultata, izvršni direktor Applea Tim Kuk (Cook) izjavio je da je kompanija ponosna što je ostvarila najbolje tromjesečje koje završava u junu u svojoj historiji, uz dvocifren rast prihoda u segmentima iPhonea, Mac računara i usluga, kao i na svim geografskim tržištima.

Dionice Applea, kompanije sa sjedištem u Kupertinu u Kaliforniji, koja je nedavno od Nvidije preuzela titulu najvrednije kompanije na svijetu, pale su za 7,52 dolara, odnosno 2,3 posto, na 325,91 dolar u trgovanju nakon zatvaranja berze.