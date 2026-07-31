Novac bez novčanika: Evropa sprema revoluciju

Novac bi uskoro mogao dobiti potpuno novi oblik. Evropska unija priprema uvođenje digitalnog eura, a plan je da ovaj novi način plaćanja zaživi do 2029. godine.

Digitalni euro zamišljen je kao elektronska verzija gotovine koja bi se čuvala u digitalnom novčaniku na telefonu. Korisnici bi njime mogli plaćati slično kao karticom ili gotovinom, uz cilj da evropski platni sistem bude manje zavisan od velikih američkih finansijskih kompanija.

Evropske institucije trenutno pregovaraju o detaljima, uključujući zaštitu privatnosti, sigurnost i maksimalan iznos koji bi građani mogli držati u digitalnim eurima.