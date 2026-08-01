Pad izvoza: BiH izgubila 77 miliona KM na oružju

Namjenska industrija Bosne i Hercegovine suočava se s padom izvoza, pokazuju najnoviji podaci Vanjskotrgovinske komore BiH. U prvih šest mjeseci 2026. godine izvoz oružja, municije, eksploziva i pirotehničkih proizvoda iznosio je oko 234,5 miliona KM, što je za gotovo 77 miliona KM manje nego u istom periodu prošle godine.

Prema podacima VTK BiH, kompanije iz sektora namjenske industrije u prvih šest mjeseci ove godine izvezle su eksploziva i pirotehničkih proizvoda u vrijednosti od 56,6 miliona KM, dok je izvoz oružja i municije dostigao gotovo 178 miliona KM.

U poređenju s prvom polovinom 2025. godine, kada je ukupni izvoz iznosio više od 311 miliona KM, ovogodišnji rezultat predstavlja pad od oko 25 posto.

Promijenila se tržišta

Osim pada vrijednosti izvoza, promijenila se i struktura najvećih kupaca bh. proizvoda.

Kada je riječ o eksplozivima i pirotehničkim proizvodima, među najvećim tržištima sada su Turska, Srbija, Italija, Bugarska i Španija.

Kod izvoza oružja i municije najveći kupci su Češka, Nizozemska, Sjedinjene Američke Države, Njemačka i Poljska.

To predstavlja značajnu promjenu u odnosu na prethodnu godinu, kada su među ključnim kupcima bili SAD, Saudijska Arabija, Slovačka i druge zemlje.

Geopolitički boom nije dovoljan

Federalni ministar rudarstva, industrije i energetike Vedran Lakić ranije je isticao rast izvoza i poboljšanje poslovanja kompanija namjenske industrije u periodu od 2022. do 2025. godine.

Međutim, analize pokazuju da je dio tog rasta bio povezan s povećanom potražnjom na svjetskom tržištu zbog globalnih sigurnosnih kriza.

Situacija nije jednaka u svim kompanijama. Dok je bugojanski „Binas“ tokom 2025. godine ostvario rekordan izvoz vrijedan 63,8 miliona KM, konjički „Igman“ završio je godinu s gubitkom od oko 15 miliona KM.

Nova konkurencija stiže

Globalno tržište vojne opreme postaje sve konkurentnije, posebno zbog najava velikih ulaganja u proizvodnju municije i naoružanja u Evropi.

Zbog toga će bh. kompanije morati ulagati u nove proizvode, širenje asortimana i modernizaciju proizvodnje kako bi zadržale poziciju na međunarodnom tržištu.

Pad izvoza pokazuje da ni namjenska industrija nije imuna na promjene globalne potražnje, političke odnose i sve jaču konkurenciju velikih proizvođača.