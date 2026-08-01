Zdravstveni šok: Ljekari iz RS sve češće prelaze u FBiH da rade

Razlike u primanjima zdravstvenih radnika između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine ponovo su otvorile pitanje položaja ljekara i budućnosti zdravstvenog sistema.

Predsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Jovica Mišić ukazao je da su plate ljekara u Federaciji BiH, posebno u Kantonu Sarajevo, osjetno veće nego u Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, plata ljekara specijaliste u Republici Srpskoj nakon posljednjeg povećanja iznosi oko 3.000 KM, ali taj iznos uključuje i naknade poput toplog obroka i regresa. Zbog toga, kako navodi, stvarna osnovna plata izgleda manja nego što se često predstavlja javnosti.

Doktor opšte prakse u Republici Srpskoj ima primanja oko 2.250 KM, dok plate zaposlenih sa srednjom stručnom spremom mogu dostići oko 1.980 KM.

Kanton Sarajevo iznad RS

U Federaciji BiH plate zavise od kantona, ali u pojedinim sredinama primanja su znatno veća. Kao primjer se navodi Kanton Sarajevo, gdje osnovna plata ljekara specijaliste iznosi oko 4.000 KM.

To predstavlja razliku od približno 1.000 KM u odnosu na Republiku Srpsku, što dodatno podgrijava rasprave o uslovima rada i zadržavanju medicinskog kadra.

Ljekari traže bolje uslove

Mišić upozorava da visina plata ima direktan uticaj na odlazak zdravstvenih radnika. Mnogi ljekari priliku za bolja primanja traže u zemljama regiona i Evropske unije, gdje su plate višestruko veće.

Prema njegovim navodima, Hrvatska i zemlje Evropske unije i dalje imaju značajnu prednost. Plate specijalista u Hrvatskoj kreću se oko 3.000 eura i više, dok u pojedinim državama EU početna primanja prelaze 4.000 eura.

Rumunija kao primjer

Kao pozitivan primjer naveo je Rumuniju, koja je povećanjem plata uspjela vratiti dio ljekara koji su ranije otišli u zapadnu Evropu.

Sindikat smatra da su veća ulaganja u zdravstvo, bolji uslovi rada i konkurentnije plate ključni za zaustavljanje odlaska stručnog kadra i jačanje zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini.