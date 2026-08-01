Broj novih električnih automobila u EU porastao za gotovo 30 posto

U Evropskoj uniji je tokom 2025. godine registrirano 1,89 miliona novih putničkih automobila isključivo na električni pogon, što predstavlja rast od 29,7 posto u odnosu na prethodnu godinu, objavio je Eurostat.

Rast je uslijedio nakon pada od šest posto zabilježenog 2024. godine, kada je u EU registrirano 1,46 miliona novih električnih automobila.

Ukupan broj putničkih električnih automobila na cestama EU dostigao je prošle godine 7,59 miliona, što je za 31,5 posto više nego 2024. godine, kada ih je bilo 5,77 miliona.

Snažan rast zabilježen je i kod plug-in hibridnih vozila. Broj njihovih novih registracija povećan je za 34,2 posto, na 1,03 miliona.

Novi hibridni automobili bez mogućnosti punjenja iz električne mreže i dalje su bili najzastupljeniji među svim vrstama pogona.

Njihove registracije porasle su za 13,4 posto, na ukupno 3,62 miliona vozila.

Istovremeno je nastavljen pad prodaje automobila s tradicionalnim motorima. Registracije novih dizelskih vozila smanjene su za 22 posto, na 1,07 miliona, dok je broj novih automobila na benzin pao za 18,4 posto, na 2,98 miliona.