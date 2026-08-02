Dobra vijest za porodice: Mjesečna naknada povećana na 800 KM

Nezaposleni roditelji sa četvero i više djece u Republici Srpskoj od septembra će primati uvećanu mjesečnu naknadu u iznosu od 800 KM. Odluka o povećanju stupila je na snagu 1. augusta, a prva isplata uvećanog iznosa, koja se odnosi na august, bit će realizirana tokom septembra.

Do sada je mjesečna naknada iznosila 750 KM, što znači da će korisnici ubuduće primati 50 KM više svakog mjeseca.

Obuhvaćeno oko 5.000 porodica

Iz Vlade Republike Srpske saopćeno je da će povećanje obuhvatiti oko 5.000 korisnika, odnosno višečlanih porodica koje ostvaruju pravo na ovu vrstu podrške.

Pored iznosa koji se isplaćuje korisnicima, država nastavlja uplaćivati i pripadajuće poreze i doprinose. Nakon povećanja, ukupan bruto iznos koji se izdvaja po korisniku iznosit će 1.289,68 KM.

Za provođenje ove mjere do kraja 2026. godine iz budžeta Republike Srpske bit će izdvojeno više od dva miliona KM.

Ko ima pravo na naknadu?

Pravo na ovu naknadu ostvaruju nezaposleni roditelji sa četvero ili više djece, pod uslovom da je najmlađe dijete maloljetno ili da je nad njim produženo roditeljsko pravo.

Također, djeca moraju živjeti u zajedničkom domaćinstvu s roditeljem, koji mora ispunjavati i druge zakonom propisane uslove, uključujući prebivalište, državljanstvo i status u vezi s drugim primanjima.

Podrška porodicama

Iz Vlade ističu da je cilj ove mjere pružanje dodatne finansijske sigurnosti višečlanim porodicama, ali i omogućavanje nezaposlenim roditeljima da kroz uplatu poreza i doprinosa ostvaruju radni staž.

Korisnici koji već primaju ovu naknadu ne trebaju očekivati uvećani iznos tokom augusta, već će povećanje biti obračunato i isplaćeno zajedno s redovnom septembarskom isplatom.