Veliki preokret u svijetu mode: Evo ko želi preuzeti Hugo Boss za dvije milijarde eura

Poznati njemački modni brend Hugo Boss uskoro bi mogao promijeniti vlasnika, nakon što je britanski biznismen Majk Ešli (Mike Ashley) prošlog mjeseca dao ponudu vrijednu oko dvije milijarde eura za kupovinu 74 posto dionica kompanije.

Evropska komisija odobrila je 27. jula moguću transakciju, dok dioničari Hugo Bossa do 13. augusta imaju rok da odluče hoće li prihvatiti Ešlijevu ponudu.

Protivljenje preuzimanju

Uprava kompanije i Nadzorni odbor protive se ovom preuzimanju, uz obrazloženje da ponuđena cijena ne odražava stvarnu vrijednost brenda niti njegov potencijal za budući razvoj.

Uve Ratajski (Uwe Ratajski), izvršni direktor fonda GANÉ Investment, koji ima vlasnički udio u kompaniji, izjavio je da ponuda od 38 eura po dionici značajno potcjenjuje vrijednost Hugo Bossa.

Dionicama ove modne kompanije tokom većeg dijela godine trgovalo se između 36 i 37 eura, zbog čega pojedini investitori smatraju da ponuđena premija nije dovoljno privlačna.

Majk Ešli je u vlasničku strukturu Hugo Bossa ušao 2020. godine kada je kupio pet posto udjela. Njegov vlasnički udio u međuvremenu je premašio 30 posto, zbog čega je prema njemačkim zakonima bio obavezan objaviti ponudu za preuzimanje.

Kompaniju je posljednjih godina pokušao dodatno modernizirati izvršni direktor Danijel Grieder (Daniel Grieder), bivši rukovodilac američkog modnog brenda Tommy Hilfiger.

On je Hugo Boss podijelio na dvije glavne linije:

- Hugo, koji je namijenjen mlađim kupcima generacije Z,

- Boss, koji je usmjeren prema milenijalcima i starijoj publici.

Promjena imidža kompanije, kao i jačanje prodaje putem interneta, donijeli su rast prodaje i povećanje vrijednosti dionica. Njihova cijena je u julu 2023. godine prelazila 75 eura.

Ipak, posljednjih godina poslovni rezultati su usporili. Posebno su pogođena važna tržišta poput Kine i Velike Britanije, gdje je došlo do pada potrošnje.

Ko je Majk Ešli?

Majk Ešli bogatstvo je stekao kroz kompaniju Sports Direct, britanski lanac sportske opreme koji je osnovao 1982. godine.

Tokom poslovne karijere kupovao je poznate brendove poput Lonsdalea, Dunlopa i Slazengera, a 2018. godine preuzeo je i britanski lanac robnih kuća House of Fraser nakon njegovog bankrota.

Njegova grupacija Frasers Group posljednjih godina širi aktivnosti u sektoru luksuzne robe. Kupili su udjele u kompanijama poput Puma i Burberry, a razmatrali su i druge velike akvizicije.

Ukoliko preuzimanje Hugo Bossa bude završeno, kompaniju bi mogao očekivati veliki zaokret, uključujući i moguću promjenu rukovodstva. Kao jedan od mogućih novih direktora spominje se Majkl Marej (Michael Murray), Ashleyjev zet i trenutni član Nadzornog odbora.

Hugo Boss, čije se sjedište nalazi u njemačkom gradu Mecingenu (Metzingen), u tom slučaju bi prvi put u svojoj historiji mogao dobiti Britanca na čelu kompanije.