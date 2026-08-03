Ilon Mask za šest sedmica izgubio 646 milijardi dolara, bogatstvo mu se prepolovilo

Američki milijarder Ilon Mask suočio se s ogromnim padom procijenjene vrijednosti svog bogatstva. Prema podacima Bloombergovog indeksa milijardera, u samo šest sedmica izgubio je oko 646 milijardi dolara.

Vrijednost njegovog bogatstva sredinom juna iznosila je rekordnih oko 1,33 biliona dolara, dok se sada procjenjuje na približno 684 milijarde dolara.

Najveći razlog za ovakav pad je snažan pad vrijednosti dionica kompanije SpaceX nakon što je ta firma sredinom juna izašla na berzu. Nakon početnog rasta, vrijednost dionica pala je gotovo za polovinu u odnosu na rekordni nivo.

Mask posjeduje oko 40 posto dionica SpaceX-a, pa svaka veća promjena njihove tržišne vrijednosti direktno utiče na procjenu njegovog ukupnog bogatstva.

Ipak, stručnjaci napominju da se uglavnom radi o takozvanom papirnom gubitku. To znači da novac nije nestao s njegovih računa, već je smanjena tržišna procjena vrijednosti kompanija u kojima ima vlasničke udjele.

Uprkos velikom padu, vlasnik kompanija Tesla i SpaceX i dalje je ubjedljivo najbogatija osoba na svijetu.

Na listi najbogatijih iza njega se nalaze Lari Pejdž, suosnivač kompanije Google, i Džef Bezos, osnivač Amazona.

Među deset najbogatijih ljudi svijeta i dalje preovladavaju tehnološki milijarderi, među kojima su i Mark Zakerberg te Džensen Huang, izvršni direktor kompanije Nvidia.