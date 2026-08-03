Njemački automobilski divovi masovno otpuštaju menadžere

Problemi koji su zahvatili njemačku automobilsku industriju više nisu ograničeni samo na proizvodne pogone i radnička mjesta. Talas ušteda sve više pogađa i kancelarijske pozicije, uključujući dobro plaćene stručnjake i menadžere koji su godinama bili među najtraženijim kadrovima u industriji.

Prema pisanju Financial Timesa, tržište rada u Njemačkoj sve više se suočava s velikim brojem automobilskih rukovodilaca koji su ostali bez posla nakon što su proizvođači automobila počeli provoditi opsežna smanjenja troškova.

Volkswagen je nedavno angažovao vanjsku kompaniju za pronalazak novih radnih mjesta kako bi pomogla između 400 i 500 menadžera koji napuštaju ovu kompaniju. Međutim, tržište trenutno nema dovoljno odgovarajućih pozicija za toliki broj ljudi na rukovodećim funkcijama.

- Rekao sam im da to ne možemo uraditi. Jednostavno nemamo 400 menadžerskih pozicija koje treba popuniti, izjavio je jedan od rukovodilaca kompanije za zapošljavanje, piše HAK.

Sličan proces provode i drugi veliki proizvođači, među kojima su Mercedes-Benz i Porsche, koji također smanjuju broj zaposlenih na višim pozicijama.

Magnus Tesnere (Tessner), stručnjak za automobilsku industriju iz kompanije za zapošljavanje IFP, smatra da se radi o velikom restrukturiranju i navodi da proizvođači automobila trenutno uklanjaju rukovodeće pozicije brzinom koja ranije nije bila uobičajena.

Iako mnogi menadžeri odlaze uz značajne otpremnine koje im olakšavaju prelazak iz kompanija, problem predstavlja činjenica da se broj dostupnih rukovodećih poslova u Njemačkoj sve više smanjuje.

Promjene u automobilskoj industriji, izazvane prelaskom na električna vozila, rastućom konkurencijom i pritiskom na smanjenje troškova, tako sada direktno pogađaju i one koji su se ranije nalazili na samom vrhu poslovne strukture.