UIO BiH prikupila 395 miliona KM više u odnosu na prošlu godinu

Prihodi od indirektnih poreza u sedam mjeseci ove godine iznosili su sedam milijardi i 244 miliona KM i veći su za 395 miliona KM ili 5,77 posto u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili šest milijardi i 849 miliona KM.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je u sedam mjeseci ove godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od jednu milijardu i 264 miliona maraka.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u sedam mjeseci ove godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su pet milijardi i 980 miliona KM i veći su za 7,27 posto u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u sedam mjeseci 2025. godine.

U julu ove godine prikupljena je jedna milijarda i 168 miliona KM indirektnih poreza što je za 66 miliona KM više u odnosu na juli 2025. godine.

Za finansiranje državnih institucija u sedam mjeseci ove godine raspoređen je iznos od 589 miliona KM. Ostatak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je kod entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa jedinstvenog računa dobila tri milijarde i 317 miliona KM, Republika Srpska jednu milijardu i 856 milion KM i Brčko distrikt 186 miliona KM.

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 137 miliona KM, Republika Srpska 90 miliona KM i Distrikt Brčko pet miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.