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OPASNOSTI

Kompjuterska prevara u "Igmanu" aktuelizirala temu: Jednim klikom firme gube milione KM

Trebali bi nam dani da opišemo situacije i metode prevara, kaže načelnik Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije Saša Petrović

Kompanija Igman: Kako su nasjeli na prevaru?. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 1 sat 15 minuta

Slučaj kompjuterske prevare, u kojoj je kompanija Igman iz Konjica oštećena za više od 1,5 miliona KM, aktuelizirao je prijetnju koja je stalno prisutna i u online korespondenciji pravnih i fizičkih osoba u BiH. Čestitke kolegama iz Odsjeka za cyber kriminal MUP-a HNK, koji su brzom reakcijom blokirali i sačuvali veći dio izgubljenog novca, uputio je načelnik Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije, Saša Petrović.

Njemačka kompanija

Petrović podsjeća na višegodišnje apele FUP-a poduzetnicima u BiH da obrate pažnju na ovu vrstu prevara, koja je vrlo česta, ne samo u BiH već i u svijetu. Najveći gubitak svojevremeno je imala njemačka kompanija, koja je izgubila blizu 40 miliona eura.

- Kod nas je bilo i većih gubitaka nego u Igmanu, jer više od milion eura je odlazilo van zemlje. Ovu prevaru je lako izvesti u zavisnosti od tehnike koju napadač koristi. Jedna vrsta je kompromitovanje poslovnog e-maila izvršnog direktora, a druga vrsta je kompromitovanje poslovnog e-maila firme. Osoba se predstavlja kao visokopozicionirani uposlenik firme i šalje instrukcije za plaćanje nižerangiranom koji ih izvršava. U drugoj verziji ove računalne prevare, napadač dolazi do pristupa e-mail serveru firme, stavlja prosljeđivače unutar postavki e-maila, pa sva korespondencija žrtve dolazi i njemu. Kada uoči da će doći do plaćanja, izmijeni instrukcije za plaćanje, faktura izgleda kao stvarna, ali su izmijenjeni SWIFT i IBAN kod i žrtva vrši plaćanje. Stvarnog dobavljača blokiraju, pa čak mijenjaju i kontakt podatke na fakturi – pojašnjava Petrović.

Petrović: Prevaru lako izvesti. Facebook

Ulaganje u sigurnost

Sve detalje u konkretnom slučaju, gdje postoji mogućnost da je kompromotiran e-mail firme s kojom Igman sarađuje, utvrdit će istraga. Iz prvih informacija nije baš do kraja razjašnjeno kako neko na jedan mail koji samo liči na partnerov s kojim kompanija Igman ima saradnju, tek tako olako uplati 780.000 eura!?

Generalno, Petrović upozorava da je ovakav scenarij moguć bilo gdje, te da se ulaganje u cyber sigurnost u većini kompanija smatra nepotrebnim troškom.

- Trebali bi nam dani da opišemo situacije i metode prevara. Ljudi su lakovjerni. Kad sam odrastao, na stanici u Sarajevu bili su oni šibicari, pa su ljudi gubili velike sume, a danas imate internet i ljude koji stalno smišljaju nove prevare. Osoba koja nije upoznata s kompjuterskim tehnologijama nasjeda i na link na kojem mu traže broj kartice i druge podatke, jer će, navodno, njegov novac biti izgubljen i njegov novac zaista ode gdje ne treba. Ili naruči robu sa stranica koje ne izgledaju ni blizu stvarnih. Posebno mi je žao kad mala firma izgubi sav kapital u jednoj prevari. Mislim da mnogo više treba razmišljati o ovome i planski djelovati – ističe Petrović.

Najveća prevara

Slučaj najveće prevare na kojem je radio Odjel FUP-a odnosio se na gubitak 1,24 miliona eura, ali je blagovremenom reakcijom veći dio novca vraćen. Niz je slučajeva u kojima kompanije budu prevarene za 100.000 – 200.000 KM, a u slučajevima pojedinaca 10.000 do 50.000 KM.

# IGMAN
# PREVARA
# SAŠA PETROVIĆ
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