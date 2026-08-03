Kompjuterska prevara u "Igmanu" aktuelizirala temu: Jednim klikom firme gube milione KM

Slučaj kompjuterske prevare, u kojoj je kompanija Igman iz Konjica oštećena za više od 1,5 miliona KM, aktuelizirao je prijetnju koja je stalno prisutna i u online korespondenciji pravnih i fizičkih osoba u BiH. Čestitke kolegama iz Odsjeka za cyber kriminal MUP-a HNK, koji su brzom reakcijom blokirali i sačuvali veći dio izgubljenog novca, uputio je načelnik Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije, Saša Petrović.

Njemačka kompanija

Petrović podsjeća na višegodišnje apele FUP-a poduzetnicima u BiH da obrate pažnju na ovu vrstu prevara, koja je vrlo česta, ne samo u BiH već i u svijetu. Najveći gubitak svojevremeno je imala njemačka kompanija, koja je izgubila blizu 40 miliona eura.

- Kod nas je bilo i većih gubitaka nego u Igmanu, jer više od milion eura je odlazilo van zemlje. Ovu prevaru je lako izvesti u zavisnosti od tehnike koju napadač koristi. Jedna vrsta je kompromitovanje poslovnog e-maila izvršnog direktora, a druga vrsta je kompromitovanje poslovnog e-maila firme. Osoba se predstavlja kao visokopozicionirani uposlenik firme i šalje instrukcije za plaćanje nižerangiranom koji ih izvršava. U drugoj verziji ove računalne prevare, napadač dolazi do pristupa e-mail serveru firme, stavlja prosljeđivače unutar postavki e-maila, pa sva korespondencija žrtve dolazi i njemu. Kada uoči da će doći do plaćanja, izmijeni instrukcije za plaćanje, faktura izgleda kao stvarna, ali su izmijenjeni SWIFT i IBAN kod i žrtva vrši plaćanje. Stvarnog dobavljača blokiraju, pa čak mijenjaju i kontakt podatke na fakturi – pojašnjava Petrović.