Kantonalna bolnica Goražde dobija savremeni sistem medicinskih plinova

Kantonalna bolnica Goražde uskoro će dobiti savremeni sistem centralnog razvoda medicinskih plinova, nakon što su osigurana sredstva za realizaciju ovog projekta vrijednog oko 136.590 KM iz Programa kapitalnih transfera za zdravstvo.

Ugovor o korištenju i namjenskom utrošku sredstava potpisali su premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Senad Čeljo i direktor Kantonalne bolnice Goražde Fuad Rovčanin, u prisustvu ministrice za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Larise Dučić.

Projektom je predviđena instalacija centralnog razvoda medicinskih plinova u operacionim salama, jedinici intenzivne njege te prijemno-urgentnoj službi, čime će biti unaprijeđeni uslovi za liječenje pacijenata i rad medicinskog osoblja.

Ministrica Larisa Dučić istakla je da je riječ o jednom od najznačajnijih projekata za unapređenje zdravstvenih usluga u kantonu.

- Ovaj projekat predstavlja značajan iskorak u unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga. Omogućit će sigurniji i efikasniji rad zdravstvenog osoblja, bolje uslove za liječenje pacijenata te kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite - naglasila je Dučić.

Direktor Kantonalne bolnice Goražde Fuad Rovčanin podsjetio je da je sličan projekat bio planiran prije dvanaest godina, ali tada nije realizovan zbog okolnosti vezanih za tendersku proceduru.

- Potpisivanjem ovog ugovora osigurana su sredstva za realizaciju projekta, nakon čega slijedi postupak javne nabavke. Očekujemo da će radovi biti završeni do kraja 2026. godine - kazao je Rovčanin.

Rok za realizaciju projekta je 12 mjeseci, a njegovim završetkom Kantonalna bolnica Goražde dobit će savremeniji sistem medicinskih plinova, što bi trebalo doprinijeti većoj sigurnosti pacijenata i podizanju standarda zdravstvene zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu.