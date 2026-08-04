Spahić pokazao kako niče novi kompleks u Mostaru: Garden SUN mijenja izgled nekadašnje Tvornice duhana

Bivši kapiten fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine i aktuelni direktor "Zmajeva" Emir Spahić objavio je na svom verifikovanom Facebook profilu nove snimke iz zraka koji prikazuju napredak radova na izgradnji velikog stambeno-poslovnog kompleksa Garden SUN u Mostaru.
Izgradnja ovog kompleksa odvija se ubrzanim tempom na lokaciji nekadašnje Tvornice duhana u naselju Tekija, čime se već sada značajno mijenja izgled ovog dijela Mostara.
Detalji projekta Garden SUN
Kompleks se gradi između magistralne ceste M-17 i Titove ulice, na prostoru nekadašnje Tvornice duhana Mostar.
Planirano je da kompleks čine četiri moderne zgrade podijeljene na osam lamela, koje će biti raspoređene oko velikog unutrašnjeg vrta.
U okviru projekta predviđeno je ukupno 356 stambenih jedinica, od čega 178 jednosobnih, 146 dvosobnih i 32 trosobna stana. Stanovi će biti smješteni od prvog sprata do mansarde.
U prizemlju objekata planirano je 12 poslovnih prostora, dok će stanarima biti dostupna ukupno 463 parking mjesta. Od toga će 289 mjesta biti u podzemnoj garaži, 20 u garažnim prostorima u prizemlju, a 154 na vanjskom parkingu.
Kompleks će imati i 69 ostava namijenjenih stanarima.
Investitori i vlasnička struktura
Prema pisanju portala Hercegovina.info, atraktivna parcela na kojoj se gradi kompleks u vlasništvu je kompanija Alarm Gross iz Mostara i Herc-invest iz Trebinja.
Suvlasnici kompanije Alarm Gross su Emir Spahić i Mirsad Ćatić, dok je kompanija Herc-invest povezana s biznismenom Bratislavom Pidžulom.
U javnosti se posljednjih dana govorilo i o drugim privatnim ulaganjima bivšeg kapitena "Zmajeva". Tako je najavljeno da bi Spahić početkom naredne godine trebao useliti u novu luksuznu vilu u Dubrovniku.
- Garden SUN! Rastemo... Sve na lokaciji koja spaja mir, funkcionalnost i život u srcu Mostara - poručili su investitori putem društvenih mreža, naglašavajući da radovi napreduju prema planiranoj dinamici i da prostor nakon godina zapuštenosti dobija potpuno novi izgled.