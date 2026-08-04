Spahić pokazao kako niče novi kompleks u Mostaru: Garden SUN mijenja izgled nekadašnje Tvornice duhana

Bivši kapiten fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine i aktuelni direktor "Zmajeva" Emir Spahić objavio je na svom verifikovanom Facebook profilu nove snimke iz zraka koji prikazuju napredak radova na izgradnji velikog stambeno-poslovnog kompleksa Garden SUN u Mostaru.

Izgradnja ovog kompleksa odvija se ubrzanim tempom na lokaciji nekadašnje Tvornice duhana u naselju Tekija, čime se već sada značajno mijenja izgled ovog dijela Mostara.

Detalji projekta Garden SUN

Kompleks se gradi između magistralne ceste M-17 i Titove ulice, na prostoru nekadašnje Tvornice duhana Mostar.

Planirano je da kompleks čine četiri moderne zgrade podijeljene na osam lamela, koje će biti raspoređene oko velikog unutrašnjeg vrta.