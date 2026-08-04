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AKTUELNI DIREKTOR "ZMAJEVA"

Spahić pokazao kako niče novi kompleks u Mostaru: Garden SUN mijenja izgled nekadašnje Tvornice duhana

U prizemlju objekata planirano je 12 poslovnih prostora, dok će stanarima biti dostupna ukupno 463 parking mjesta

Spahić pokazao kako niče novi kompleks u Mostaru. Garden SUN / Faktor

A. O.

prije 25 minuta

Bivši kapiten fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine i aktuelni direktor "Zmajeva" Emir Spahić objavio je na svom verifikovanom Facebook profilu nove snimke iz zraka koji prikazuju napredak radova na izgradnji velikog stambeno-poslovnog kompleksa Garden SUN u Mostaru.

Izgradnja ovog kompleksa odvija se ubrzanim tempom na lokaciji nekadašnje Tvornice duhana u naselju Tekija, čime se već sada značajno mijenja izgled ovog dijela Mostara.

Detalji projekta Garden SUN

Kompleks se gradi između magistralne ceste M-17 i Titove ulice, na prostoru nekadašnje Tvornice duhana Mostar.

Planirano je da kompleks čine četiri moderne zgrade podijeljene na osam lamela, koje će biti raspoređene oko velikog unutrašnjeg vrta.

Spahićeva objava. Screenshot

U okviru projekta predviđeno je ukupno 356 stambenih jedinica, od čega 178 jednosobnih, 146 dvosobnih i 32 trosobna stana. Stanovi će biti smješteni od prvog sprata do mansarde.

U prizemlju objekata planirano je 12 poslovnih prostora, dok će stanarima biti dostupna ukupno 463 parking mjesta. Od toga će 289 mjesta biti u podzemnoj garaži, 20 u garažnim prostorima u prizemlju, a 154 na vanjskom parkingu.

Kompleks će imati i 69 ostava namijenjenih stanarima.

Investitori i vlasnička struktura

Prema pisanju portala Hercegovina.info, atraktivna parcela na kojoj se gradi kompleks u vlasništvu je kompanija Alarm Gross iz Mostara i Herc-invest iz Trebinja.

Suvlasnici kompanije Alarm Gross su Emir Spahić i Mirsad Ćatić, dok je kompanija Herc-invest povezana s biznismenom Bratislavom Pidžulom.

U javnosti se posljednjih dana govorilo i o drugim privatnim ulaganjima bivšeg kapitena "Zmajeva". Tako je najavljeno da bi Spahić početkom naredne godine trebao useliti u novu luksuznu vilu u Dubrovniku.

- Garden SUN! Rastemo... Sve na lokaciji koja spaja mir, funkcionalnost i život u srcu Mostara - poručili su investitori putem društvenih mreža, naglašavajući da radovi napreduju prema planiranoj dinamici i da prostor nakon godina zapuštenosti dobija potpuno novi izgled.

# EMIR SPAHIĆ
# ZGRADA
# KOMPLEKS
# MOSTAR
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