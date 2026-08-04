Nova istraživanja: Australci traže vrijedne metale, fokus na srebro, cink i antimon

Australijska kompanija Regener8 Resources završila je prvu fazu terenskih istraživanja na projektu Srebrenica North, čime je otvoren put za detaljniju analizu prisustva srebra, cinka, olova, bakra i antimona na ovom području.

Prva istraživanja i historijski podaci

Kompanija iz Australije je u junu 2026. godine preuzela potpunu kontrolu nad istražnim prostorom površine oko 80 kvadratnih kilometara, koji obuhvata istražne dozvole Vagan i Dolovi.

Tokom prve terenske kampanje, koja je provedena na lokalitetima Zanik i Čauš, stručni timovi prikupili su 208 uzoraka tla. Uzorci su poslani na detaljne laboratorijske analize, a cilj je stvaranje prvog modernog geološkog skupa podataka koji bi mogao pomoći u određivanju najperspektivnijih lokacija za buduća istražna bušenja.

Interes investitora za ovo područje zasniva se i na historijskim podacima iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su na lokalitetu Zanik evidentirane visoke koncentracije metala. Tada su zabilježene vrijednosti od čak 412 grama srebra po toni rude, kao i 21,9 posto olova.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da historijski rezultati sami po sebi nisu dokaz postojanja komercijalno isplativog ležišta, te da će tek nova istražna bušenja pokazati stvarni ekonomski potencijal ovog područja.

Područje bogato potencijalnim kritičnim sirovinama

Istražni prostor nalazi se unutar poznatog Tetijskog metalogenetskog pojasa, između aktivnih rudnika Sase i Veliki Majdan.

Posebnu pažnju međunarodnih ulagača privlači moguća nalazišta antimona, minerala koji se nalazi na listi kritičnih sirovina Evropske unije i koji ima važnu ulogu u industrijskim i sigurnosnim tehnologijama.

Nakon što budu završene laboratorijske analize prikupljenih uzoraka, rukovodstvo kompanije Regener8 Resources planira proširiti terenska istraživanja, uključujući dodatno uzorkovanje tla i geofizička mjerenja.

Na osnovu tih rezultata bit će određeni prioritetni ciljevi za prve istražne bušotine, koje bi trebale dati jasniju sliku o potencijalnim nalazištima metala na području Srebrenice.