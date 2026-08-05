Danas počinje isplata za juli: Evo koliko su se povećale penzije

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je da isplata penzija za mjesec juli počinje danas, 5. augusta.

Kako je ranije saopćeno iz FZ MIO PIO, korisnicima će julske penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima, nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio Odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5 posto, koja se primjenjuje od 1. jula 2026. godine.

Akontacijsko usklađivanje penzija po stopi od 3,5 posto primjenjuje se na penzije ostvarene zaključno s 1. januarom 2026. godine.

Penzije ostvarene tokom 2026. godine ne podliježu ovom usklađivanju, osim najnižih i zagarantovanih penzija koje se usklađuju po istoj stopi.

Stopa akontacijskog usklađivanja utvrđena je u skladu s članom 79. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60 posto rasta prosječne bruto plaće i 40 posto rasta indeksa potrošačkih cijena (CPI).

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 690,10 KM, zagarantovana 823,59 KM, dok najviša penzija iznosi 3.450,47 KM. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 749,71 KM (724,36 + 3,5 posto = 749,71).

Najniže i najviše penzije

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke a), za manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60 posto osnovice, iznosi 449,83 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke b), za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina, 65 posto osnovice, iznosi 487,31 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke c), za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina, 70 posto osnovice, iznosi 524,80 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke d), za 30 godina penzionog staža i više, a manje od 35 godina, 75 posto osnovice iznosi 562,28 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke e), za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina, 85 posto osnovice iznosi 637,25 KM.

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke f) – za 40 godina penzionog staža i više, odnosno 95 posto osnovice, iznosi 712,22 KM.

Invalidska i porodična penzija (iza aktivnog osiguranika), u smislu člana 81. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od 1. januara 2026. godine.

Najniža invalidska penzija iznosi 674,74 KM, a najniža porodična penzija iznosi 674,74 KM.

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 871,93 KM.

Posebni propisi

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branitelja Domovinskog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branitelja i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 1. januara 2026. godine, utvrđena je u iznosu od 690,10 KM.

Prosječna samostalna penzija za juli iznosi 881,89 KM.

Penziju za juli primit će ukupno 471.578 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 370,17 miliona KM.

Iz FZ MIO PIO ističu da će konačna stopa redovnog usklađivanja penzija biti utvrđena nakon što Federalni zavod za statistiku objavi sve službene statističke podatke za prvo polugodište 2026. godine.

Ako konačna stopa usklađivanja bude viša od akontacijski isplaćenih 3,5 posto, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine.