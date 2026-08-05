Čovjek koji je predvidio finansijski slom 2008. ponovo upozorava: Sprema se novi krah

Poznati američki investitor Majkl Bari (Michael Burry), koji je svjetsku slavu stekao zahvaljujući tačnoj prognozi sloma tržišta nekretnina prije finansijske krize 2008. godine, i dalje ostaje pri svojim pesimističnim prognozama uprkos tome što je indeks S&P 500 dosegao novi rekordni nivo.

U objavi na platformi Substack upozorio je da bi aktuelni rast tržišta mogao završiti naglim padom, sličnim krahu berze iz 1987. godine.

I dalje vjerujem da je moguće da se nalazimo blizu velikog tržišnog vrhunca, kao i da je moguć pad poput onog iz 1987. godine. Međutim, činjenica da S&P 500 postiže nove rekorde vjerovatno će privući dodatni kapital na tržište - napisao je Bari.

Indeks S&P 500 u utorak je porastao za 1,9 posto i prvi put od juna zaključio trgovanje na rekordnom nivou. Rast su podstakli bolji od očekivanih poslovni rezultati kompanija, ali i nastavak pada cijena nafte zbog očekivanja da će Hormuški moreuz (Strait of Hormuz) ponovo biti otvoren za pomorski saobraćaj.

Istovremeno, tehnološki indeks Nasdak kompozit skočio je 2,7 posto, čime je u prva dva dana sedmice ostvario rast od gotovo pet posto.

Bari je jedan od najglasnijih kritičara aktuelnog buma umjetne inteligencije na Vol Stritu (Wall Streetu). Smatra da je ogromna potražnja za infrastrukturom za razvoj umjetne inteligencije potaknuta modelima finansiranja koji dugoročno možda neće biti održivi.

Prema njegovim riječima, rast tržišta stvara začarani krug u kojem manja volatilnost podstiče institucionalne investitore da dodatno povećavaju izloženost tržištu.

- Zapamtite, rast tržišta uz pad volatilnosti tjera fondove koji ciljaju određeni nivo rizika da povećavaju finansijsku polugu, a dodatnu polugu donose i druge strategije zasnovane na tržišnom momentumu - naveo je Bari.

Uprkos snažnom rastu berze, Bari je zadržao svoje opklade na pad vrijednosti nekoliko velikih kompanija i sektora. Tako i dalje drži kratke pozicije na fond iShares Semiconductor ETF (SOXX), kao i na dionice kompanija Micron, Nvidia, Caterpillar, Palantir, Tesla i Applied Materials.

Investitor je poručio da i dalje vjeruje u svoju dugoročnu strategiju, ali je naglasio da će ograničiti gubitke ukoliko se tržište odlučno okrene protiv njegovih procjena. Dodao je da su sve njegove kratke pozicije trenutno profitabilne, osim one protiv kompanije Nvidija.

- Ponovo kažem, trgovanje kratkim pozicijama nije za svakoga. Ja moram ulagati na taj način. Većina ljudi ne bi trebala - zaključio je Bari.