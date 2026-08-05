BiH sutra predaje aplikaciju za SEPA-u: Građane čekaju jeftinija plaćanja

Centralna banka Bosne i Hercegovine sutra će Evropskom platnom vijeću (EPC) i Evropskoj komisiji zvanično predati aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

Ovim potezom završava se višemjesečni proces usklađivanja regulatornih i tehničkih uslova potrebnih za članstvo, što predstavlja jedan od važnijih koraka u modernizaciji platnog sistema u Bosni i Hercegovini.

SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima obavljaju pod gotovo istim uslovima kao i domaće transakcije. To bi za građane, privredu i finansijske institucije značilo brže uplate, manje troškove i jednostavniji platni promet.

Značaj za građane i privredu

Članstvo u SEPA-i posebno bi moglo biti značajno za Bosnu i Hercegovinu, imajući u vidu da više od 80 posto vanjskotrgovinske razmjene ostvaruje sa zemljama koje su dio ovog sistema, dok veliki broj građana iz evropskih država prima novčane doznake.

Ključnu ulogu u procesu imala je Centralna banka BiH, koja je koordinirala aktivnosti institucija uključenih u pripremu za pristupanje. CBBiH uspostavila je i predvodi Koordinacioni odbor za pristupanje SEPA-i, u kojem učestvuju entitetska ministarstva finansija, agencije za bankarstvo i Udruženje banaka BiH.

Pored usklađivanja propisa, Centralna banka radila je i na tehničkoj pripremi bankarskog sektora i platne infrastrukture kako bi domaće banke bile spremne za primjenu SEPA standarda nakon prijema u sistem.

Slijedi evropska evaluacija

Prije podnošenja aplikacije u oba entiteta usvojeni su ključni zakoni iz oblasti platnih usluga i elektronskog novca, čime su ispunjeni formalni uslovi za nastavak procesa.

Centralna banka je još u decembru prošle godine evropskim institucijama dostavila nacrt aplikacije, a nakon završetka zakonodavnih aktivnosti stečeni su uslovi za predaju konačnog zahtjeva.

Nakon što aplikacija bude podnesena, slijedi njeno razmatranje u Evropskom platnom vijeću, zatim tehnička evaluacija sistema, a tek nakon završetka svih procedura Bosna i Hercegovina moći će početi koristiti SEPA transakcije.