Uprkos rekordnim cijenama goriva: Izraelci nakon rata s Iranom troše sve više benzina

Potrošnja benzina u Izraelu naglo je opala u martu 2026. godine nakon početka rata s Iranom, ali je već tokom maja i juna zabilježen snažan rast, iako su cijene goriva dostigle gotovo rekordne vrijednosti.

Prema podacima izraelskog Ministarstva energetike, vozači su u januaru natočili 274.000 tona bezolovnog benzina 95, dok je u februaru potrošnja iznosila 261.000 tona.

Početkom rata s Iranom u martu mnogi građani ostajali su u blizini svojih domova i skloništa, zbog čega je potrošnja pala na 234.000 tona. U aprilu je zabilježen tek blagi oporavak.

Već u maju uslijedio je nagli preokret. Potrošnja benzina porasla je na 294.000 tona, uprkos tome što je cijena litre dostigla 8,07 izraelskih šekela, što predstavlja jedan od najviših nivoa u posljednjim decenijama i gotovo 15 posto više nego prije početka rata.

U junu je cijena goriva neznatno pala, dok je potrošnja porasla na 299.000 tona, što je drugi najveći junski rezultat otkako se vodi službena evidencija.

Rast cijena goriva povezuje se sa zatvaranjem Hormuškog moreuza od strane Irana, što je izazvalo ozbiljne poremećaje na svjetskom energetskom tržištu.

Izraelsko Ministarstvo energetike, koje određuje maloprodajne cijene energenata, saopćilo je da su troškovi dopreme rafiniranih naftnih derivata u regiju između marta i aprila porasli za više od 50 posto.