Poljoprivrednici u očaju, niko im ne želi pomoći: Sjemena skuplja za 50 posto

Troškovi poljoprivredne proizvodnje porasli su za 400 posto, zbog čega su poljoprivrednici u Federaciji BiH tražili da u budžetu FBiH za 2023. godinu budu planirana 202 miliona KM umjesto predloženih 160 miliona KM.

Ovaj zahtjev nije dobio potrebnu većinu u Parlamentu FBiH, zbog čega poljoprivrednici ne kriju razočarenje i ogorčenost.

Digli ruke

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžad Bićo kazao je za „Avaz“ da situacija u poljoprivrednoj proizvodnji u narednom periodu neće biti nimalo dobra.

Iako su se nadali pojeftinjenjima, početak 2023. godine sa sobom je donio nova negativna iznenađenja i nagovještaj još jedne teške godine.

- U posljednjih petnaestak dana sjemena su poskupjela za 50 posto, a sad je vrijeme sjemena, što nije dobro. U narednom periodu se može očekivati poskupljenje zaštite i prihrane - rekao je Bićo.

Govoreći o ishodu glasanja u Parlamentu FBiH, istakao je da nije poslana dobra poruka domaćim proizvođačima.

- Godine iza nas su katastrofalne, do korone, rata u Ukrajini, pa, evo, do suše koja nas je zadesila, a sve to su pratila enormna poskupljenja inputa koji idu u proizvodnju, tako da nam se ne piše dobro. Istina je da je budžet povećan, ali je tragično da je zakon opet prekršen - naveo je Bićo.