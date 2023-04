Najskuplji stan u RS lani prodat za skoro 700.000 KM

Najskuplji prodat stan u Republici Srpskoj prošle godine plaćen je 681.315 KM, dok je za najskuplju kuću iskeširano 650.000 maraka. Kvadrat stana najpapreniji je na Jahorini i košta vrtoglavih 7.856 KM.

Podaci su ovo Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS (RGGURS) gdje su za portal Capital istakli da je lani evidentirano 17.069 kupoprodajnih ugovora u kojima su prometovane 36.284 nepokretnosti, a ostvarena cijena u ugovorima iznosi oko milijardu maraka.

Najskuplji stan u Banjoj Luci

„Najskuplji stan u Republici Srpskoj košta 681.315 KM i nalazi se u Banjoj Luci. Površina stana iznosi 166,1 kvadrata i nalazi se u objektu izgrađenom 2022. godine. Uz stan su prometovana tri garažna mjesta“, naveli su za CAPITAL u Upravi.

Prema njihovim riječima, najviša cijena stana po kvadratnom metru u RS iznosi 7.856 KM po kvadratu i evidentirana je na Jahorini.

„Površina stana koji je prodat po toj cijeni iznosi 49,8 metara kvadratnih i nalazi se u objektu izgrađenom 2021. godine“, pojasnili su RGURS.

Kako dodaju, najskuplja prodata kuća u RS košta 650.000 KM, sagrađena je 2010. godine i nalazi se u Banjaluci.

Riječ je o kući površine oko 220 kvadrata, dok je površina zemljišta uz objekat 504 metra kvadratna.

Direktor agencije za nekretnine „Remax“ Dragan Milanović istakao je da su od 2014. pa sve do kraja 2021. godine cijene nekretnina permanentno rasle, u skladu sa tražnjom.

„To je bio takozvani organski rast, koji je bio regulisan tržištem sve do kraja 2021. godine, ali početkom prošle godine dolazi do naglog povećanja cijena građevinskog materijala, prije svega željeza i tada nekretnine naglo poskupljuju. Od početka do polovine 2022. godine cijene građevinskog materijala su bukvalno rasle na svakih 15 dana, a tako su i investitori povećavali cijene stanova“, pojašnjava Milanović.

Dodaje da kada novogradnja raste ona utiče i na rast stanova u staroj gradnji.

Isti nivo

„Nije logično da nova gradnja bude tri, četiri hiljade KM po kvadratu, a da u staroj gradnji kvadrat ostane 1.200 maraka“, kaže Milanović.

Dodaje da su cijene nekretnina u posljednjih pola godine na istom nivou.

Smatra da neće doći do poskupljenja nekretnina, ali da cijene neće ni padati dok god ima potražnje.

Komenatarišući paprene cijene kvadrata na Jahorini Milanović kaže da su one izazvane tamošnjom ekspanzijom gradnje kao i činjenicom da im je prošla sezona bila vrhunska.

„Cijene kvadrata na Jahorini sežu i do četiri hiljade evra“, naglasio je Milanović.