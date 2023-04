Air Serbia želi uvesti drugi dnevni let za Sarajevo

Air Serbia je zatražila od Aerodroma Sarajevo letove tokom noći od 15.5. do 30.9.2023. Avion bi trebao kretati iz Beograda u 0:45 sati i doći u Sarajevo u 1:35 sati, te polijetati iz Sarajeva u 4:30 sati i doći u Beograd u 5:20 sati.

Drugi dnevni let

Iz Aerodroma Sarajevo kaže da bi ovo bio drugi dnevni let, obzirom da bi kompanija nastavila letjeti i u popodnevnom valu sa dolaskom u Sarajevo u 14:15 sati i odlaskom u 14:45 ati. Tek treba vidjeti koliko bi noćnih frekvencija sedmično uvela Air Serbia, da li svih sedam koliko je tražila ili manje.

Jednako tako mogućnost noćnih letova, obzirom da će aerodrom biti otvoren 24 sata, zatražio je i AnadoluJet. On će uvesti treći sedmični let za Bodrum koji će se operirati od 3.6. do 2.9.2023. i stizati u Sarajevo u 3:00 sata, a odlaziti iz Sarajeva u 4:00 sata.

Druge kompanije

Ostaje za vidjeti hoće li i druge kompanije iskoristiti mogućnost noćnih letova. Svakako bi to bilo i te kako potrebno Croatiji Airlines kojoj bi letovi bili idealni sa polaskom iz Zagreba u 23:00 sata i dolaskom u Sarajevo oko ponoći. I Austrian bi mogao letove imati kasnije nego ih ima sada, te bi bilo realno da dolazi u Sarajevo oko 23:40 sati. I Turkish bi mogao treći let prebaciti na svoj noćni val sa polaskom iz Istanbula oko ponoći.