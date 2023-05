Potpisani ugovori za dolazak jednog od najprestižnijih lanaca hotela u svijetu - Hilton u BiH

Interšped d.o.o. Sarajevo u ponedjeljak je zaključio franšizni ugovor sa jednim od najvećih svjetskih lanaca hotela Hilton, a koji najavljuje otvaranje dva hotela u Bosni i Hercegovini: Hotel Neretva Mostar, Tapestry Collection by Hilton u Mostaru i Hampton by Hilton Sarajevo City Centre, koji će biti otvoreni najkasnije do 2026. godine. To je prva Hiltonova franšiza u Bosni i Hercegovini koja predstavlja značajan poticaj turističkoj industriji naše zemlje.

- Oduševljeni smo partnerstvom sa Interšped d.o.o. Sarajevo koji otvaraju prve hotele u Bosni i Hercegovini pod našim brendovima Tapestry Collection by Hilton i Hampton by Hilton” – izjavio je nakon potpisivanja franšiznog ugovora upriličenog u Waldorf Astoria Berlin hotelu, Simon Vincent, izvršni potpredsjednik i predsjednik EMEA regije Hilton.

Raznolik spoj historije, kulture i prirode

Dodao je da od svojih zadivljujućih pejzaža do užurbanih gradova, Bosna i Hercegovina nudi raznolik spoj historije, kulture i prirode, što je čini izuzetno atraktivnom turističkom destinacijom.

- Ulazak na tržište Bosne i Hercegovine je značajna prekretnica i naglašava našu kontinuiranu ekspanziju na nove i zanimljive destinacije.

Ponosni smo jer smo prepoznati, od strane jednog od najvećih svjetskih lanaca hotela, kao partneri za izgradnju i opremanje dva jedinstvena hotela u Mostaru i Sarajevu. Oba hotela će predstavljati privlačne adrese za sve putnike kojima su kvalitet usluge i udobnost imperativ. Hoteli pod brendom Hilton će značajno unaprijediti turističku ponudu BiH naglašavajući najviše standarde gostoprimstva – izjavila je Enisa Tukić, direktorica Interšped d.o.o. Sarajevo.

Hotel Neretva Mostar, historijski dragulj Mostara, će imati šarmantan i poseban stil Tapestry Collection by Hilton, sa smještajnim kapacitetom od 80 soba, restoran i spektakularnu terasu, kao i lounge i lobby bar. Prostor za sastanke će se sastojati od tri pojedinačne sale, dok će hotel također imati zatvoreni bazen sa spa i fitness centrom. Hotel će zadržati svoj izgled kao nacionalni spomenik, a njegova autentičnost i fasada ostati će netaknuti sa očuvanom historijskom i arhitektonskom vrijednošću. Dinamičnost i unikatnost kao odlike Tapestry Collection by Hilton potiču goste da istraže lokalno područje, stvarajući autentične veze s destinacijama, nudeći vrhunsko i udobno hotelsko iskustvo, saopćeno je iz Interšpeda d.o.o. Sarajevo.

Očaravajući pogled na grad

Hampton by Hilton Sarajevo City Centre u ulici Maršala Tita, sa smještajnim kapacitetom od 98 soba, će imati elegantan i moderan dizajn uz očaravajući pogled na grad. Sa prepoznatljivim enterijerom i jedinstvenom pozicijom, hotel će pružiti nezaboravan boravak gostima koji žele istražiti znamenitosti, kulturnu baštinu i već prepoznati duh Sarajeva. Uz visokokvalitetnu uslugu, gostima će na raspolaganju biti i moderne, prostrane sobe te fitness centar. Također, planirana je obnova postojećih fasada objekta uz očuvanje njihovog karaktera i uloge koju imaju u ambijentalnoj cjelini ulice.

Gosti Hilton hotela u BiH će imati priliku, kao i u svim drugim Hilton hotelima u svijetu, koristiti nagrađivani program lojalnosti “Hilton Honors” koji pruža mogućnost da više od 158 miliona članova kroz sistem Hilton rezervacija ostvare bodove za boravak.

Hilton je vodeća globalna ugostiteljska kompanija sa 19 brendova svjetske klase i 7.100 objekata te više od 1,1 milion soba na 123 lokacije. U svojoj 100 - godišnjoj historiji, Hilton je primio više od 3 milijarde gostiju, zauzevši prvo mjesto na Fortuneovoj listi 100 najboljih kompanija za rad te bio prepoznat kao globalni lider na Dow Jones indeksima održivosti šest godina zaredom.