Biznismen Luka Rajić kao investitor želi podržati razvoj rodnog Konjica

Uspješni biznismen Luka Rajić, koji posljednjih dana boravi u rodnom gradu, danas se sastao s gradonačelnikom Konjica Osmanom Ćatićem u namjeri da se definiraju detalji saradnje u budućnosti.

Doprinos lokalnoj zajednici

Gradonačelnik Konjica je istaknuo kako je njegov cilj da uspješne Konjičane, koji se nalaze svuda po svijetu, okupi, vrati ako je moguće, te da kroz saradnju oni daju doprinos svojoj lokalnoj zajednici, saopćeno je iz Grada Konjica.

- Ponosan sam da imamo sugrađanina kakav je gospodin Rajić, dajući sebe u punom kapacitetu, ne štedeći se kako bi poboljšao i napravio što bolje uvjete za sve nas u gradu Konjicu, boljim i kvalitetnijim, po uzoru na ona mjesta gdje on živi. Cijenimo iskustvo koje on ima. Kroz projekte, koje je već imao ovdje i koje najavljuje, vidim tu suradnju i vidim tu energiju da će biti realizirani - izjavio je Ćatić.

Konjic idealno mjesto za turizam

Luka Rajić je istaknuo kako s puno emocija i puno zadovoljstva dolazi u Konjic i kako je svaki put dirnut novom slikom koju vidi i doživi ovdje te kako vidi pomake naprijed.

- Jako me veseli da je Grad Konjic posljednje tri godine, koliko me nije bilo, intenzivno radio na strategiji i pozdravljam taj pristup i mislim da je Konjic idealno mjesto za turizam, da može puno toga prihvatiti, puno toga dati. Ono što je u Konjicu jako velika stvar je priroda, ona je nezamjenjiva i ima veliku vrijednost. Grad je to prepoznao i definitivno ću tu stati kao investitor i poduzetnik, podržati ću strategiju Grada Konjica - kazao je Rajić.