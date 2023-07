Novaković: Rod pšenice u Brčko distriktu bit će smanjen za 40 posto

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u posljednjih nekoliko mjeseci, ovogodišnji rod pšenice na području Brčko distrikta će se smanjiti za najmanje 40 posto u odnosu na prošlu godinu, kao i očekivani prinos, tvrdi predsjednik Udruženja poljoprivrednika „Sava“ Brezovo Polje Drago Novaković.

On kaže da je na svom imanju požnjeo oko 300 kilograma po dulumu zasađene pšenice te da je očekivao i do 500 kg/dulum s obzorom da je uložio mnogu sredstava u njenu prihranu tokom perioda rasta.

- Vlaga je do 15 odsto maksimalno, ali je kvalitet nikakav i prinos će biti maksimalno od 300 do 350 kg po jednom dulumu i mnogi proizvođači su zabrinuti šta uraditi sa tim rodom. Ako bude još kiše dok traje žetva ništa nećemo moći vršiti - rekao je Novaković, napominjući da će još teže biti onim proizvođačima koji nemaju svoju mehanizaciju i koji moraju izdvojiti i do 25 KM za poslove vršidbe.

Novaković je naglasio da za sada nije poznata ni otkupna cijena pšenice u Distriktu s obzirom da je kvalitet zrna izuzetno loš.

Za takav kvalitet pšenice najviše je doprinijelo loše vrijeme, jer je, tvrdi, bilo mnogo padavina tokom cvata i rasta klasja i zrna, što je rezultat slab kvalitet roda.

Novaković je zatražio od nadležnih institucija da se poveća i podsticaj za proizvođače pšenice ili bar izjednači kao što je u regionu kako bi se proizvođači „žutog zlata“ održali u životu.

