Na vrhuncu uspjeha napustili Njemačku: U BiH počeli s 3 mašine, danas imaju 100 uposlenih i izvoze u EU

Muris Obarčanin, vlasnik kompanije MDG International d.o.o., započinje priču o povratku iz Nizozemske u BiH i pokretanju kompanije koja danas 100% izvozi u Njemačku i druge zemlje poslujući po najvišim evropskim standardima, piše Biznisinfo.

- Što više uspijete van svoje domovine to se više osjećate strancem i tada imate veću želju da se vratite i na neki način pomognete svojoj zemlji. To je univerzalna potreba 95% ljudi koji su izbjegli iz BiH - kaže Obarčanin.

Brzo naučili jezik

On i njegova porodica su Bosnu i Hercegovinu, kao izbjeglice napustili, 1992. godine i preko prijatelja su uspjeli doći najprije do Njemačke a potom u Nizozemsku.

- Trudili smo se prvo da naučimo jezik a onda smo i supruga i ja započeli svoje karijere. Kada smo bili u najvećem usponu – ja sam pokrenuo drugu firmu a supruga je imala stomatološku kliniku sa gotovo 5.000 pacijenata, odlučili smo da se vratimo u Bosnu i Hercegovinu i započnemo biznis - kaže vlasnik MDG International.

Sinovi su te 2009. godine, kako tvrdi Muris Obarčanin bili na prekretnici upisa u srednju školu, odnosno fakultet.

- Da to tada nismo uradili, nikada ne bismo. Zbog sinova smo se vratili u Sarajevo, jer smo osjetili potrebu da na neki način doprinesemo BiH. Upisali smo sinove u škole ovdje. Ja sam uskoro i pokrenuo kompaniju koja je tada počela sa 3-4 mašine i 5-6 uposlenih. Radili smo samo za jednog kupca. Proizvodnja amortizera. Prvih godina sam se morao više truditi zbog novih kupaca u Evropi”, kaže Obarčanin i ponosno dodaje da je mlađi sin završio mašinstvo i radi u MDG International kao vršitelj kontrole kvalitete, dok stariji sin programski inžinjer, trenutno radi u Holandiji za veliku kanadsku firmu, ali je zainteresovan da sa kolegama također pokrene biznis u BIH.

Pored MDG International d.o.o. sa sjedištem u Vogošći koja isporučuje dijelove za širok spektar sektora, od autoindustrije do transporta, logistike, medicinske opreme, mašinogradnje, Muris Obarčanin i dalje vodi kompaniju u Nizozemsku koja se bavi održavanjem i isporukom dijelova za velike prekookeanske brodove.

- Svi se žale jer nema podrške države, ali ja mislim da je to pogrešno i da ne trebamo biti vezani za vlast, niti političke angažmane. Jer kada imate firmu u Nizozemskoj recimo država dođe jednom godišnje i uzme porez i to je to. Biznis traži borce, izabrali smo da se borimo sami. Za dobar posao se treba potruditi. Ko se bavi ovim poslom i kaže da nema posla onda nešto ne radi dobro - obrazlaže vlasnik MDG International koja danas broji oko 100 uposlenih smatrajući da godinama grade ozbiljnost u kooperativnom smislu za velika tržišta.

Praćenje trendova

Saradnja sa njemačkim GIZ-om je ostvarena kroz projekat COVID-19 Investment Response/EU4BusinessRecovery, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Njemačka vlada. Kroz projekat je kompanija MDG International d.o.o. dobila podršku kako bi unaprijedili poslovanje u digitalnom svijetu korištenjem softverskog programa, kao i kroz obuku i ekspertizu u okviru digitalnog poslovanja.

- Od početka se trudimo da pratimo trendove u industriji. Upravo takav način razmišljanja, takav način rada i razvoja praćenja tehnologije u 4.0 dobu donosi nove kupce, koji to prepoznaju, što nam je i kroz projekat sa GIZ-om omogućeno. Bez automatizacije ne može se raditi danas. Tehnologiju moramo da pratimo. Mi danas 100% izvozimo u Njemačku i druge zemlja kao što su Holandija, Austrija, Švedska, Švicarska, imamo dva ili tri kupca u BiH koji trebaju dijelove i radimo za njih. Razvili smo 7-8 kooperanata u BiH koje su porodične firme - kaže Obarčanin.

Industrija metala, kako tvrdi vlasnik MDG International je specifična industrija, te su u zadnjih nekoliko godina uveli i obuku za mlade ljude. Usku saradnju imaju i sa srednjima mašinskim školama u Vogošći i Sarajevu i Mašinskim fakultetom u Sarajevu.

- Ja sam tražio da se na birou za zapošljivanje pored momaka jave i ženski kandidati, odnosno osobe koje su zainteresovane da budu operateri. Evo imali smo, i još uvijek imamo djevojke koje rade kao operateri. A u tehnologiji imamo 5-6 inžinjera i mašinskih tehničarki koje rade u pripremi. Mi preferiramo da kroz te obuke i treninge, kada ih profesori dovedu kod nas, vide da to ustvari nije baš tako ni teško, ni prljavo i onda na taj način utičemo na kompletno razmišljanje. Mi smo na našem primjeru uvidjeli da su nam najbolji radnici oni ljudi koji su zainteresovani da uče, i napreduju. Jednostavno ko želi da napreduje mi mu dajemo šansu za to - kaže Obarčanin zaključujući da u BiH postoje izvanredne prilike za investiranja.