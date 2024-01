Mladi Ljubušak izumio pametnu posudu za cvijeće

Ukoliko volite sobne biljke, ali vam uprkos trudu baš i ne uspijevaju - od uzgoja ipak ne morate odustati. Rješenje ima mladi Ljubušak, izumio je pametnu posudu koja olakšava posao i od amatera može napraviti vrsnog botaničara. Izumio je pametnu posudu koja pomaže u odabiru biljaka, a potom vodi brigu o biljci na temelju prikupljenih podataka iz njenog okruženja, piše Federalna televizija.

U realizaciju projekta izrade pametne posude za biljke Frano Primorac, kako za sebe kaže, nekadašnji biljkoubojica, krenuo je iz želje da riješi svoj problem. Još kao student varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike na poklon je dobio nekoliko biljaka, ali se, kaže, unatoč njegovom trudu nisu dugo održale na životu.

Skenira uslove u prostoriji

- Biljke su mi same umirale, nakon dvije-tri sedmice svaka, nisam znao zašto. Nakon što sam pokušao naći neko rješenje online - nije postojalo. Onda sam tu ideju zapisao, da bi to bilo dobro napraviti i nakon što sam radio na jednom velikom startupu, odlučio sam da uradim nešto u vezi s tim - priča on.

Ovaj inovativni proizvod dolazi u kombinaciji s pripadajućom aplikacijom koja putem senzora skenira uvjete u prostoriji te korisniku, iz baze u kojoj se nalazi više od 500 biljaka, preporuča optimalne vrste. Nakon odabira biljke, korisnik dobiva obavijesti o preporučenoj toplini, svjetlosti i vlažnosti.

- Ne možemo spasiti papučicu iz Nikaragve u nekom hodniku u Mostaru, ali ako, naprimjer, imate monsteru, kliknete na nju u aplikaciju i mi tačno znamo koliko joj vode treba. Ako je nešto van vaše kontrole, recimo, količina svjetla, dobijete notifikaciju, tj., biljka vam javi da nema dovoljno svjetla - objašnjava Primorac.

Izumitelj je Hercegovac te je, poručuje, red bio da i posuda nosi izvorno hercegovačko ime.

- Čonča se u Hercegovini, bar u Ljubuškom, kaže za bilo kakvu posudu i dok je sve bilo na papiru - pisalo je čonča. Uprkos pet-šest sastanaka, nismo uspjeli promijeniti ime, pa smo dodali CH te je sad Choncha, da budemo malo globalniji - dodaje Primorac.

Na policama od početka ljeta

Koliko su već globalni pokazuje podatak da je Choncha već došla do ozbiljnih investitrora. U početku, kaže nam, nije bilo lako. Startup klima u rodnom Ljubuškom, kaže, nije bila najbolja, stoga se priča oko Chonche vrti u Zagrebu.

- Svakog investitora zanima da li će se vaš proizvod prodavati, a mi smo to uspjeli dokazati kroz kiks starter, to je Crowdfunding platforma gdje ljudi kupuju proizvode za koje znaju da nisu gotovi. Tu smo za dvadesetak dana prikupili 11.000 eura, s 0 eura potrošenog u marketing. To nam je baš bio dokaz da ljudi to žele kupovati - ističe Primorac.

Frano i njegov tim koji čine mladi do 26 godina, studenti informatike, strojarstva i agronomije, u fazi su pokretanja masovne proizvodnje. U planu je da Choncha na policama bude već početkom ljeta ove godine.