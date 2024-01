Suad Bešlić se iz Njemačke vratio u BiH: U Živinicama pokrenuo proizvodnju prvih bh. vatrogasnih vozila

- Kada sam u BiH okupio 20 mladića raznih zanimanja kako bih ih pripremio za put u Njemačku, našla se i majka jednog od radnika i pitala me hoće li poslije odlaska njenog sina za njim otići i snaha i unučad.

Nakon nekog vremena došao je na ideju da u toj firmi formira svoj pogon u kojem će raditi dvadesetak mladih ljudi iz BiH. Ali do toga nije došlo, kako nam je rekao, zbog jedne majčine suze.

Nakon što sam potvrdno odgovorio zaplakala je. Ta suza je bila jača od moga biznisa u Njemačkoj, pa sam odlučio, u dogovoru s ljudima iz „Lentnera“, odgoditi Njemačku i otvoriti pogon u Živinicama - naveo je Bešlić.

Mlaz za gašenje

I krenulo je bolje nego što se očekivalo.

- Krenula je proizvodnja vatrogasnih kola u našoj domovini. Ponosan sam na to što BiH ima svoj brend jer ovdje izgrađena vatrogasna vozila imaju brojne visokotehnološke prednosti, pa, recimo, spremnici za vodu su od 5 do 10 kubnih metara, mlaz za gašenje seže do 60 metara. Pretpregovori su završeni za deset vozila ove godine - rekao nam je Bešlić.

Vodi zaposlenike u Tursku

Firma ima i šest kooperanata, a u planu je otvaranje pogona u Stocu. Ove godine će se graditi i nova, savremena proizvodna hala, a to će biti šansa i za povećanje proizvodnje vatrogasnih vozila i nova zapošljavanja u Suadovoj firmi.

- Za posvećenost i predanost u radu svih 20 zaposlenika uskoro će na besplatnu petodnevnu ekskurziju u Tursku, a onda se bacamo na izradu 10 najsavremenijih vatrogasnih vozila za EU i BiH - poručio je Suad Bešlić.