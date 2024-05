Nova višemilionska investicija najbogatijeg čovjeka RS

Prije nekoliko dana grupa investitora preuzela je većinu dionica jedne od najpoznatijih firmi u RS – Boksita iz Milića.

Mediji su javili da je dionice preuzeo Gordan Pavlović iz Foče. No, to nije potpuno tačno. On je preuzeo samo jedan broj dionica, dok su ostale dionice kojima je trgovano preuzela dvojica drugih investitora, od kojih je jedan Mladen Milanović zvani Kaja koji slovi za najbogatijeg čovjeka u RS, piše BiznisInfo.ba.

Naime, uvidom u osvježenu listu dioničara Boksita vidi se da su u pitanju trojica novih investitora. Pavlović je preko svoje firme Pavgord iz Foče preuzeo najveći udio od oko 28 posto dionica Boksita.

Na drugom i trećem mjestu sada su firme Respect Plus Banjaluka i MG Mind Mrkonjić Grad koje sada drže po 18,6 posto dionica Boksita. Ukupno su sve trgovane dionice plaćene oko sedam miliona KM.