Ryanair uveo novu atraktivnu liniju na sarajevskom aerodromu: Letovi dva puta sedmično

Aviokompanija Ryanair danas je uspostavila još jednu atraktivnu liniju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, povezavši glavni grad Bosne i Hercegovine sa Solunom (Thessaloniki).

Nova redovna linija povezivat će Sarajevo i Solun od 3. jula do 28. septembra 2024. godine, uz dvije frekvencije sedmično, i to srijedom i subotom do 4. avgusta, a od 5. avgusta operiranje će se nastaviti ponedjeljkom i srijedom.

Karte su dostupne online putem stranice www.ryanair.com i na šalteru prodaje karata Međunarodnog aerodroma Sarajevo u prizemlju Terminala B.