Aerodrom Mostar ove godine očekuje 40.000 putnika

Mostarski aerodrom bilježi značajan porast broja putnika u prvoj polovici ove godine u odnosu na prošlu, a očekuje se da bi do kraja godine broj putnika mogao dosegnuti 40.000, što bi predstavljalo povećanje od sto posto u odnosu na lani, istaknuo je ravnatelj Zračne luke Mostar Marko Đuzel.

- Prošle smo godine u ovim mjesecima, svibnju i lipnju, imali po 1.400 putnika, dok je već sada broj putnika na 5.500 do 6.000 putnika mjesečno. Očekujemo da bi na kraju godine trebali imati do 40.000 putnika, što je povećanje od sto posto, sukladno našim kalkulacijama – rekao je Đuzel u izjavi za Fenu.

Naglasio je važnost vraćanja povjerenja putnika nakon godina u kojima su letovi često bili otkazivani. Ističe da se, bez obzira na popunjenost, svi letovi moraju održati te da će se financijski gubici pokriti kako bi se povjerenje putnika vratilo.

Osim toga, Zračna luka Mostar kontinuirano radi na povezivanju s ključnim međunarodnim destinacijama s ciljem unapređenja povezanosti regije i podrške ekonomskom rastu kroz povećanje broja putnika i razvoj novih linija.

- Mi sada imamo redovne linije za Beograd i Zagreb. Imamo naravno i Bari, Rim, Veronu i München. Cilj nam je zadržati Zagreb i Beograd kao cjelogodišnje linije, a da ostale linije budu sezonske uz, naravno, pokušaj da iduće godine još dodamo dodatne gradove kao što su Stuttgart, Napulj, Catania, Palermo i Krakov. To će ovisiti o razgovorima koje ćemo imati u narednih mjesec dana – otkrio je ravnatelj mostarske Zračne luke.

Intenzivno se radi i na uspostavljanju linije s Turskom, kaže Đuzel, dodajući da su već stupili u kontakt s aviokompanijom.

- To je naša dugogodišnja želja i radimo sve da ne bude i do nas. Stupili smo u kontakt s aviokompanijom, ponudili konkretne financijske popuste, što se tiče naših usluga, i ponudit ćemo određene benefite koje nudimo svim ostalim kompanijama. Vidjet ćemo do koje će faze doći – podvukao je on.

Đuzel također ističe da je jedan od prioriteta i povezivanje sa zemljama Skandinavije te da su pregovori u tijeku.

- Mi smo to na neki način ublažili s Beogradom koji ima jako dobre konekcije sa Skandinavijom, tako da nam dosta putnika dolazi iz Skandinavije preko Beograda. Međutim, nama je cilj izravna linija. Sve je to daleko od realizacije, ali pregovori traju tako da je mogućnost još otvorena – zaključio je ravnatelj Zračne luke Mostar Marko Đuzel.