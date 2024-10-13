Bliži se gradnja ceste koja će tri bh. grada povezati s EU

Federalno ministarstvo okoliša i turizma obavijestilo je stanovnike USK, grada Bihaća i Cazina kao i sve ostale zainteresirane subjekte, o podnesenom zahtjevu za provođenje postupka ocjene Studije uticaja na okoliš za Projekat izgradnje brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša-granica RH.

Zahtjev se odnosi na poddionicu Bihać – Ćoralići, a investitor je JP Autoceste FBiH. Termin održavanja javne rasprave bit će nakandno objavljen u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.

Primjedbe javnosti na predmetnu Studiju mogu se dostavljati u kontinuitetu na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanoj formi, sve do roka – 15 dana nakon održavanja javne rasprave. Dokumentacija za ocjenu Studije uticaja na okoliš je dostupna na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Izače, iz Autocesta FBiH ljetos su saopštili da su u svrhu eksproprijacije zemljišta izdvojili 2 miliona maraka, a imaju završeno idejno rješenje za dionicu Bihać – Ćoralići, dužine 18 kilometara.

Tada su rekli da do kraja godine očekuju početak procesa eksproprijacije. Projekat Bihać – Cazin – Velika Kladuša je nešto o čemu se govori već duže vrijeme ali bez konkretnih poteza. Ohrabruje činjenica da su sredstva za te svrhe na Federalnom nivou obezbijeđena.

– Ovaj projekt se naslanja na projekt Treće razvojne osi i dalje bi trebao ići prema Karlovcu i Novom Mestu. Dakle, taj projekat je od strateške važnosti za razvoj ovog dijela BiH, kako s aspekta cestovnog povezivanja tri Krajiška grada, tako s aspekta povezivanja Krajine sa EU. Zbog toga svi u Krajini moramo imati politički konsenzus oko toga i svi insistirati na što brožoj realizaciji – istakao je jednom ranijom prilikom gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, prenosi Biznisinfo.